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Технологии и наука

В космос запущен первый в мире космический завод: это еще и гиперзвуковой испытательный полигон

космический аппарат, Varda Space Industries
Фото: New Atlas | В космос запущен первый в мире космический завод: это еще и гиперзвуковой испытательный полигон

Американская компания Varda Space Industries отправила в космос спутник, который представляет собой первый в мире фармацевтический завод. Но его можно использовать еще и для других исследований.

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После запуска 12 июня на борту ракеты Falcon 9, новый спутник от компании Varda Space Industries уже 13 июня начал свою работу в космосе. Это первый в мире космический фармацевтический завод, который также можно использовать для проведения исследований в области гиперзвука, пишет New Atlas.

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Производство лекарств в космосе может совершить настоящую революцию в этой индустрии, ведь гравитация не влияет на свойства химических соединений так, как она это делает в лабораториях на Земле. По словам представителей компании Varda Space Industries, подобное производство является очень полезным для выращивания белковых кристаллов.

космический аппарат, Varda Space Industries Fullscreen
Американская компания Varda Space Industries отправила с космос спутник, который представляет собой первый в мире фармацевтический завод
Фото: New Atlas

Это особенно важно для производителей лекарств, которые могут использовать космический завод с невесомостью для кристаллизации биологических белков с целью анализа их структуры и создания лекарств, идеально связывающихся с ними.

Также такой космический завод можно использовать для производства лекарств в кристаллической форме с необычайной точностью. И такое производство будет стоить намного меньше, чем на Земле. Благодаря тому, что стоимость запусков в космос становится все менее затратной, то подобное производство может иметь успех.

Пока что компания Varda Space Industries была первой, которая отправила в космос такой производственный и одновременно лабораторный спутник. Он будет летать на околоземной орбите на высоте в примерно 1000 км чуть более месяца. После этого аппарат вернется на Землю. В течение месяца на спутнике будут проходить испытания разных химических соединений для производства лекарств, чтобы проверить работоспособность такой инновационной идеи.

Когда аппарат будет спускаться в атмосферу Земли, то он достигнет гиперзвуковой скорости – 31 000 км/час. Хотя через некоторое время атмосфера замедлит его движение, все же он будет лететь с гиперзвуковой скоростью в 6200 км/час пока не окажется на высоте в 40 км над поверхностью.

космический аппарат, Varda Space Industries Fullscreen
Когда аппарат будет спускаться в атмосферу Земли, то он достигнет гиперзвуковой скорости – 31 000 км/час
Фото: New Atlas

К этому времени спутник замедлится и будет лететь со скоростью в 270 км/час, после чего он сможет раскрыть свои парашюты, чтобы мягко приземлиться. Суровые условия возвращения на Землю не повлияют на кристаллические лекарства на борту.

В компании Varda Space Industries считают, что их новую разработку можно использовать и для проведения различных исследований в области гиперзвука. То есть по сути, представители компании предлагают "два товара по цене одного".

Если все пойдет по плану, компания Varda Space Industries планирует отправить второй подобный аппарат в космос в конце этого года. Но в этот раз планируется привлечь заинтересованные компании в производстве и анализе лекарств и таким образом заработать первые деньги.

У американской компании есть планы создать многоразовые производственные космические модули и даже существует план по созданию производственной космической станции на орбите Земли.

Фокус уже писал о том, что впервые в истории созданы синтетические эмбрионы человека. По словам исследователей, эмбрионы были созданы без участия сперматозоидов и яйцеклеток.