У космос запущено перший у світі космічний завод: це ще й гіперзвуковий випробувальний полігон

Американська компанія Varda Space Industries відправила в космос супутник, який є першим у світі фармацевтичним заводом. Але його можна використати ще й для інших досліджень.

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Після запуску 12 червня на борту ракети Falcon 9 новий супутник від компанії Varda Space Industries вже 13 червня почав свою роботу в космосі. Це перший у світі космічний фармацевтичний завод, який також можна використовувати для проведення досліджень у галузі гіперзвуку, пише New Atlas.

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Виробництво ліків у космосі може здійснити справжню революцію в цій індустрії, адже гравітація не впливає на властивості хімічних сполук так, як це вона робить у лабораторіях на Землі. За словами представників компанії Varda Space Industries, подібне виробництво дуже корисне для вирощування білкових кристалів.

Американська компанія Varda Space Industries відправила з космос супутник, який є першим у світі фармацевтичним заводом Фото: New Atlas

Це особливо важливо для виробників ліків, які можуть використовувати космічний завод з невагомістю для кристалізації біологічних білків з метою аналізу їх структури та створення ліків, які ідеально зв'язуються з ними.

Також такий космічний завод можна використовувати для виробництва ліків у кристалічній формі з надзвичайною точністю. І таке виробництво коштуватиме набагато менше, ніж на Землі. Завдяки тому, що вартість запусків у космос стає менш витратною, то подібне виробництво може мати успіх.

Поки що компанія Varda Space Industries була першою, яка відправила до космосу такий виробничий та водночас лабораторний супутник. Він літатиме на навколоземній орбіті на висоті приблизно 1000 км трохи більше місяця. Після цього апарат повернеться Землю. Протягом місяця на супутнику проходитимуть випробування різних хімічних сполук для виробництва ліків, щоб перевірити працездатність такої інноваційної ідеї.

Коли апарат спускатиметься в атмосферу Землі, то він досягне гіперзвукової швидкості – 31 000 км/год. Хоча через деякий час атмосфера сповільнить його рух, все ж він летітиме з гіперзвуковою швидкістю в 6200 км/год поки не опиниться на висоті 40 км над поверхнею.

Коли апарат спускатиметься в атмосферу Землі, то він досягне гіперзвукової швидкості – 31 000 км/год Фото: New Atlas

До цього часу супутник сповільниться і летітиме зі швидкістю 270 км/год, після чого він зможе розкрити свої парашути, щоб м'яко приземлитися. Суворі умови повернення Землю не вплинуть на кристалічні ліки на борту.

У компанії Varda Space Industries вважають, що їхню нову розробку можна використовувати і для проведення різних досліджень у галузі гіперзвуку. Тобто, по суті, представники компанії пропонують "два товари за ціною одного".

Якщо все піде за планом, компанія Varda Space Industries планує відправити другий апарат у космос наприкінці цього року. Але цього разу планується залучити зацікавлені компанії у виробництві та аналізі ліків і в такий спосіб заробити перші гроші.

Американська компанія має плани створити багаторазові виробничі космічні модулі і навіть існує план створення виробничої космічної станції на орбіті Землі.

Фокус вже писав про те, що вперше в історії створено синтетичні ембріони людини. За словами дослідників, ембріони були створені без участі сперматозоїдів та яйцеклітин.