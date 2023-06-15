Штучні люди. Вперше в історії створено синтетичні ембріони людини

За словами дослідників, ембріони були створені без участі сперматозоїдів та яйцеклітин.

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За допомогою стовбурових клітин вчені створили синтетичні людські ембріони, що скасовує необхідність у яйцеклітинах чи спермі, пише The Guardian.

За словами дослідників, створені ембріони імітують справжні на ранніх стадіях розвитку. Вони можуть дати дуже важливу інформацію про те, як генетичні порушення чи інші причини стають причиною невиношування вагітності.

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З іншого боку, таке досягнення порушує етичні питання, оскільки вирощені в лабораторії ембріони не підпадають під дію законодавства. По суті, створені в лабораторії структури ще не мають серця, що б'ється, або зачатків мозку, але включають клітини, з яких формується плацента, жовтковий мішок і сам ембріон.

"Тепер у нас є можливість створювати моделі, подібні до людських ембріонів, за допомогою перепрограмування ембріональних стовбурових клітин", — заявила професор з Кембридзького університету та Каліфорнійського технологічного інституту Магдалена Зерницька-Гетц.

Зазначається, що в найближчому майбутньому синтетичні ембріони не будуть використовуватися в клінічній практиці. Пересадка штучних ембріонів у матку пацієнта було б незаконним і ризикованим, оскільки поки невідомо, чи можуть синтетичні моделі розвиватися після ранніх стадій.

За словами Жерницька-Гетца, цього разу ембріони були культивовані до стадії, яка трохи перевищувала 14-денний термін розвитку справжнього ембріона.

Декілька модельних структур, які були вирощені з однієї ембріональної клітини, досягли моменту розвитку під назвою гаструляція. У цей момент ембріон перетворюється із суцільного шару клітин на окремі клітинні лінії. На даній стадії розвитку в ембріона поки немає серця що працює, кишківника або зачатків мозку, але модель має примордіальні зародкові клітини.

"Створена нами модель — це перша трилінійна модель людського ембріона, вона була повністю створена з ембріональних стовбурових клітин", — зазначила Жерницька-Гетц.

Дана розробка показала, як швидко наука в цій галузі випередила законодавство, і вчені в різних куточках світу вже розпочали формувати принципи, які б регулювали роботу з синтетичними ембріонами.

Нагадаємо, нещодавно вперше в історії мавпа завагітніла від штучних ембріональних структур. Так, спочатку були вирощені штучні ембріони зі стовбурових клітин тварин, а потім отримані ембріони пересадили сурогатним матерям.