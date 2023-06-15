Защитный купол землян. Ученые рассказали, что ждет человечество, если озоновый слой исчезнет

Спойлер — ничего хорошего. Человечеству едва ли удастся спастись, если в один день наша планета лишится озонового слоя.

Эволюция климата Земли включает в себя множество компонентов. В новом исследовании ученые решили выяснить, что произойдет с нашей планетой, если в один день озоновый слой полностью исчезнет — ученые пытались понять, насколько критичным является этот слой для температуры поверхности Земли, пишет Science Alert.

Спойлер — едва ли это хорошо закончится для человечества. Дело в том, что без озонового слоя наша планета станет на 3,5 Кельвина холоднее, то есть почти на -270°C. Согласитесь, едва ли нам удастся справиться с такими температурами. Ученые отмечают, что в стабилизации и установлении общей средней температуры Земли важную роль играют многие механизмы обратной связи и воздействия.

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Если говорить простыми словам, Земля получает излучение от Солнца, часть которого отражается от верхних слоев атмосферы, а остальное — уходит вниз. Часть этого излучения поглощается воздухом и землей, а остальное — отражается от поверхности Земли. Большая часть этого излучения уходит обратно в космос, но некоторая часть вновь поглощается атмосферой, создавая парниковый эффект. Именно он нагревает поверхность нашей планеты до температур, превышающих те, которые могли бы быть достигнуты без него.

Однако исследователи отмечают, что это весьма упрощенная картина — на самом деле температура на планете и климат зависят от множества разных факторов, в том числе обилия различных молекул в атмосфере и систем циркуляции океана и атмосферы.

Исследователи отмечают, что большинство климатических моделей игнорировали роль озона в изучении климата Земли, несмотря на то, что именно он имеет решающее значение в блокировке ультрафиолетового излучения Солнца. В новом исследовании ученые решили исправить это упущение.

Известно, что у Земли не всегда был озоновый слой — до появления жизни на планете в нашей атмосфере почти не было озона. Фактически наша Земля миллиарды лет представляла собой планету с минимальным озоновым слоем. Исследования показывают, что уровень озона в атмосфере Земли стабилизировался до толстых уровней лишь в относительно недавнее время. И хотя молекулярный кислород, составляющий значительную часть земной атмосферы, играет незначительную роль в климате, роль озонового слоя важна.

Для изучения влияния озонового слоя ученые использовали набор моделей климата Земли — сценарии варьировались в зависимости от количества озона в верхних слоях атмосферы и позволяли температуре планеты достичь равновесия. Ученые обнаружили, что присутствие озона оказывает эффект потепления на нашу планеты — в среднем ему удается повысить температуру на поверхности Земли примерно на 3,5 Кельвина.

Таким образом ученые пришли к выводу, что если бы озоновый слой исчез по какой-либо причине, это вызвало бы катастрофические последствия для жизни на Земле. Основным эффектом будет охлаждение верхних слоев стратосферы — более холодный воздух не сможет удерживать такое количество влаги, а потому стратосфера стала бы суше. Водяной пар является важным парниковым газом, поэтому без него общий парниковый эффект Земли был бы уменьшен.

Исследователи также полагают, что недостаток озона окажет значительное влияние на наш общий климат. Кроме того это приведет к дестабилизации стратосферы, что будет препятствовать образованию облаков. В результате облака будут появляться только на более низких и больших высотах.

Также исследователи полагают, что некоторые течения у экватора усилятся, а другие — ослабнут, что резко ухудшит сезонные климатические погодные условия во всех широтах.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что было бы с Землей, если бы все люди исчезли.