Самое уютное место во Вселенной. Ученые рассказали, что было бы с Землей, если бы все люди исчезли

Удивительно, но мир без людей выглядит весьма умиротворенно и спокойно. Также существенно изменилась бы погода на планете.

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Исследователи часто говорят о том, что глобальное потепление может сделать Землю весьма неприятным местом для жизни людей. Но если задуматься, основная причина резких климатических изменений заключается в деятельности человека, а потому логично предположить, что без людей Земля выглядела бы лучше, пишет Science Alert.

В новом исследовании адъюнкт-профессор общественного и регионального планирования, городского дизайна в Университете штата Айова, Карлтон Басмаджян рассказал о том, как выглядела бы наша планета, если бы в один миг все люди исчезли с лица Земли.

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Много тишины

Если бы люди просто исчезли, а вы могли бы вернуться на Землю через год, чтобы посмотреть, как изменилась наша планета, первое, что вас удивило вовсе нельзя было бы увидеть глазами. Вы бы почувствовали это ушами — мир был бы чрезвычайно спокоен.

Люди производят множество шума, и весь бы он исчез вместе с людьми. Кроме того, существенно изменилась бы погода: небо стало бы голубее, а воздух чище. Ветер и дождь очистили бы поверхность нашей планеты, а весь смог и пыль, которые производят люди, также исчезли бы.

Дом, милый дом

Вы удивитесь насколько изменится ваш дом, если люди исчезнут. Во-первых, в кране больше не будет воды, ведь водяные системы требуют постоянной откачки. Однако вода, которая была в трубах останется там, с первыми морозами она замерзнет, а затем трубы лопнут.

В доме также не было бы и электричества — без людей электростанции перестанут работать, так как за ними некому будет смотреть. Таким образом, ваш дом, вероятно, будет темным и пыльным.

На самом деле в воздухе постоянно есть пыль и со временем она осядет на всех поверхностях. Трава во дворе будет расти, сорняки захватят придомовую территорию. Кроме того, на улицах станет гораздо больше насекомых, которых люди истребляют и отпугивают различными спреями и химикатами.

Оживленные улицы

Не менее удивительными покажутся и улицы вашего района или города — по всюду будут бродить животные. В большинстве своем это будут небольшие животные, такие как мыши, сурки, еноты, скунсы, лисы и бобры. Однако за ними на улицы подтянуться и более крупные животные, такие как олени, койоты, а может и медведи. Вряд ли они появятся в первый год без людей, однако со временем.

Вокруг города

Примерно через год бетонные объекты, такие как дороги, автомагистрали, мосты и здания будут выглядеть примерно так же, как вы их запомнили. Однако через десятилетия на дорогах появятся трещины, сквозь которые пролезут крохотные растения — это происходит потому, что наша планета постоянно движется, а с этим движением приходит и давление, а с ним и трещины.

В конце концов наши дороги станут походить на разбитое стекло, сквозь которое прорастут даже деревья. Мосты с металлическими опорами постепенно будут ржаветь, как и балки с болтами, а потому со временем они могут разрушиться. Но бетонные мосты и автомагистрали между штатами прослужат веками.

Плотины и дамбы, построенные людьми на реках также будут уничтожены, а растения, которыми мы привыкли питаться начнут исчезать. Едва ли на планете удастся найти привычные нам кукурузу, помидоры или картофель.

Сельскохозяйственные животные станут легкой добычей для крупных хищников, а наши домашние питомцы, вероятно, приспособятся к дикой природе.

1000 лет спустя

Через тысячу лет мир, который мы помним, все еще будет узнаваем, но весьма смутно. Некоторым объектам, которые мы помним, посчастливится сохраниться, однако их будет крайне мало.

По словам Басмаджяна, что мы точно сможем заметить, вернувшись на Землю через сотню лет, так это то, как люди относились к планете и к каким последствиям это привело.

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