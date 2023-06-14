Найзатишніше місце у Всесвіті. Вчені розповіли, що було б із Землею, якби всі люди зникли

Дивно, але світ без людей виглядає вельми умиротворено та спокійно. Також суттєво змінилася б погода на планеті.

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Дослідники часто говорять, що глобальне потепління може зробити Землю дуже неприємним місцем для життя людей. Але якщо замислитись, основна причина різких кліматичних змін полягає в діяльності людини, а тому логічно припустити, що без людей Земля виглядала б краще, пише Science Alert.

У новому дослідженні ад'юнкт-професор громадського та регіонального планування, міського дизайну в Університеті штату Айова, Карлтон Басмаджян розповів про те, як виглядала б наша планета, якби в одну мить усі люди зникли з Землі.

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Багато тиші

Якби люди просто зникли, а ви могли б повернутися на Землю через рік, щоб подивитися, як змінилася наша планета, перше, що вас здивувало, було б те, що зовсім не можна побачити очима. Ви відчули б це вухами — світ був би надзвичайно спокійний.

Люди роблять безліч шуму, і весь би він зник разом із людьми. Крім того, суттєво змінилася б погода: небо стало б блакитніше, а повітря чистіше. Вітер і дощ очистили б поверхню нашої планети, а весь смог та пил, які виробляють люди, також зникли б.

Дім милий дім

Ви здивуєтеся, наскільки зміниться ваш будинок, якщо люди зникнуть. По-перше, у крані більше не буде води, адже водяні системи вимагають постійного відкачування. Однак вода, яка була у трубах, залишиться там, з першими морозами вона замерзне, а потім труби лопнуть.

У будинку також не було б і електрики — без людей електростанції перестануть працювати, бо за ними не буде кому стежити. Таким чином, ваш будинок, ймовірно, буде темним та запорошеним.

Насправді у повітрі постійно є пил і згодом він осяде на всіх поверхнях. Трава у дворі зростатиме, бур'яни захоплять прибудинкову територію. Крім того, на вулицях стане набагато більше комах, яких люди винищують та відлякують різними спреями та хімікатами.

Жваві вулиці

Не менш дивовижними здадуться і вулиці вашого району чи міста — всюди бродитимуть тварини. Здебільшого це будуть невеликі тварини, такі як миші, бабаки, єноти, скунси, лисиці та бобри. Однак за ними на вулиці підтягнуться і більші тварини, такі як олені, койоти, а може й ведмеді. Навряд чи вони з'являться у перший рік без людей, проте згодом.

Навколо міста

Приблизно через рік бетонні об'єкти, такі як дороги, автомагістралі, мости та будівлі виглядатимуть приблизно так, як ви їх запам'ятали. Однак через десятиліття на дорогах з'являться тріщини, крізь які пролізуть крихітні рослини — це відбувається тому, що наша планета постійно рухається, а з цим рухом приходить тиск, а з ним і тріщини.

Зрештою наші дороги будуть схожі на розбите скло, крізь яке проростуть навіть дерева. Мости з металевими опорами поступово іржавітимуть, як і балки з болтами, а тому згодом вони можуть зруйнуватися. Але бетонні мости та автомагістралі між штатами прослужать віками.

Греблі, побудовані людьми на річках, також будуть знищені, а рослини, якими ми звикли харчуватися, почнуть зникати. Навряд чи на планеті вдасться знайти звичні нам кукурудзу, помідори чи картоплю.

Сільськогосподарські тварини стануть легкою здобиччю для великих хижаків, а наші домашні улюбленці, ймовірно, пристосуються до дикої природи.

1000 років по тому

Через тисячу років світ, який ми пам'ятаємо, все ще буде пізнаваний, але дуже невиразно. Деяким об'єктам, які ми пам'ятаємо, пощастить зберегтися, проте їх буде вкрай мало.

За словами Басмаджяна, що ми точно зможемо помітити, повернувшись на Землю через сотню років, так це те, як люди ставилися до планети й до яких наслідків це призвело.

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