Вне современности: кто является самым изолированным неконтактным племенем на Земле

В мире существует более 100 "неконтактных" племен, но сентинельцы беспрекословно удерживают титул самого уединенного. Перед лицом таких грозных сил, как колониализм и экономическая глобализация, они стойко противостояли почти всем попыткам внешнего мира установить контакт, иногда прибегая к насилию.

Сентинельцы привлекли к себе внимание всего мира в 2018 году, когда американский христианский миссионер незаконно вторгся на их остров и был смертельно ранен стрелой. Однако этот сенсационный инцидент представляет собой лишь мизерную долю их более широкой истории, пишет IFLScience.

Проживая на острове Норт-Сентинел, суше размером примерно с Манхэттен, расположенном между Индией и Мьянмой в Индийском океане, племя находится под защитой индийского законодательства, которое запрещает приближаться к острову ближе, чем на 9,26 километров. Это ограничение прежде всего имеет целью сохранить их традиционный образ жизни и защитить их от занесения болезней, к которым они не имеют иммунитета.

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К востоку от их скромного острова лежит архипелаг Андаманские острова, но даже соседние общины имели минимальные контакты с сентинельцами на протяжении всей истории человечества.

"Сентинельцы действительно являются самым изолированным племенем в мире, потому что у них нет соседних племен. Большинство неконтактных племен имеют определенную форму взаимодействия или торговли с соседними племенами или случайные встречи в лесах, но у сентинельцев нет таких связей", — сказала Софи Григ, старший научный сотрудник по исследованиям и адвокации в Survival International.

Она также подчеркнула: "Степень их изоляции не имеет аналогов".

Учитывая чрезвычайную изоляцию сентинельцев, их образ жизни остается почти неизвестным для широкой общественности. По данным переписи населения Индии 2011 года, их популяция составляет всего 15 человек, хотя существует мнение, что их численность приближается к 100 человек. Отчеты о дистанционных наблюдениях с лодок указывают на то, что племя, состоящее из примерно 100 человек, делится на три отдельные группы. Их поселения состоят из двух типов жилищ: больших общих хижин и временных убежищ без стен.

"Наши знания об их образе жизни в основном базируются на дальних наблюдениях с лодки. Мы даже не знаем, как они себя называют", — отметила Григ.

Григ участвовала в кампании "Sentinelese" для Survival International, неправительственной организации, которая занимается защитой прав племенных народов, обеспечивая уважение к желанию племени не вступать в контакт.

Сентинельцы четко дали понять, что предпочитают уединение. В 1970-х годах индийское правительство проводило политику, направленную на установление контакта с ними, с конечной целью внедрения сельского хозяйства и интеграции племени в общество. Отправлялись лодки с подарками для племени, несмотря на отсутствие общего языка. Сентинельцы в основном давали отпор этим попыткам, размахивая луками, чтобы отпугнуть незваных гостей.

Группа сентинельцев стоит на берегу острова в Индийском океане Фото: Christian Caron, Courtesy of Survival International

"В 1990-х годах был короткий период, когда сентинельцы позволяли посетителям подходить близко, высаживаться на берег и собирать кокосы. Затем, по неизвестным причинам, они перестали позволять это и возобновили свою враждебность", — рассказала Григ. Она добавила: "Неизвестно, не заболели ли некоторые члены племени в этот период".

После протестов групп по защите прав коренных народов индийское правительство отказалось от своего непродуманного плана контактов в конце 1990-х годов, а сентинелесы продолжают демонстрировать враждебность к внешнему миру. Кроме смерти христианского миссионера в 2018 году, за последние годы произошло несколько инцидентов, когда сентинельцы агрессивно реагировали на чужаков.

Еще один инцидент произошел в 2006 году, когда двое индийских рыбаков случайно попали на остров (некоторые утверждают, что из-за сильного пьянства) и были немедленно убиты сентинельцами.

"Они четко выразили свой выбор и недвусмысленно заявили миру, что не желают, чтобы с ними контактировали и их беспокоили", — пояснила г-жа Григ. Она подчеркнула: "Никто не передает это послание более решительно, чем сентинельцы".

Учитывая их историю в колониальную эпоху, становится понятно, почему сентинельцы держат значительную дистанцию от посторонних. В 1880 году офицер британского королевского флота Морис Видал Портман отправил группу для установления контакта с жителями Северного острова Сентинел. Прибыв на берег, островитяне сбежали в лес, оставив после себя лишь безлюдные деревни. В конце концов, команда Портмана захватила шесть человек — пожилого мужчину, пожилую женщину и нескольких детей, которых доставили на базу на соседние Андаманские острова.

"Как и предполагалось, все они тяжело заболели. Пожилые супруги умерли, и в ужасном шаге колонизаторы решили, что будет мудро оставить детей на острове. Детей привезли обратно с некоторыми подарками, но, несомненно, самым главным подарком, который они привезли с собой, была болезнь", — вспоминает Григ. Она предположила: "Мы не можем выяснить это наверняка, но не исключено, что сопротивление сентинельцев чужакам вытекает из памяти об этом контакте".

"Несколько лет назад многие считали, что в современном мире совершенно невозможно выжить неконтактным людям. На самом деле, сейчас мы знаем о большем количестве неконтактных людей, чем десять лет назад", — заявила Григ. Она добавила: "Они живут на этом острове тысячи, возможно, десятки тысяч лет. Они демонстрируют отличное здоровье, процветают в своей среде и сознательно выбирают сохранение своего образа жизни".

Однако, несмотря на этот оптимизм, важно признать, что сентинельцы, как и около 100 других неконтактных племен по всему миру, продолжают сталкиваться с такими угрозами, как вырубка лесов, изменение климата, экономическая эксплуатация, колонизация и распространение болезней.

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