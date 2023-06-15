Нил покорили еще 3 тыс. лет назад. Древние египтяне умели контролировать течение реки

Разветвленная сеть каменных стен покрывает ландшафт Египта и Судана, раскрывая захватывающую историю древней инженерии и ее связь с рекой Нил.

Исследователи из Университета Западной Австралии и Манчестерского университета начали комплексное исследование, чтобы нанести на карту примерно 1300 интригующих образований, которые часто называют "речными гроздьями". Используя ряд самых современных методов, команда разгадала тайны этих структур, пишет IFLScience.

Из-за затопления, вызванного водохранилищем Асуанской высотной плотины, исследование также опиралось на труды путешественников 19-го века, старинную карту 200-летней давности и архивы аэрофотоснимков, сделанных Королевскими военно-воздушными силами Великобритании в 1934 году.

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Благодаря применению радиоуглеродного анализа исследователи обнаружили, что эти сооружения были возведены более 3 000 лет назад и сыграли ключевую роль в процветании древнеегипетской цивилизации. Монументальные каменные стены, толщина некоторых из которых достигала пяти метров, а длина — до 200 метров, имели важное назначение: управлять течением Нила и обеспечивать безопасный проход лодок через коварные пороги.

Доктор Мэтью Далтон, ведущий автор исследования из Университета Западной Австралии, подчеркнул важность этой долговечной гидравлической технологии, заявив: "Эта невероятно долговечная гидравлическая технология сыграла решающую роль в том, что позволила общинам выращивать пищу и процветать в сложных ландшафтах Нубии в течение более чем 3 000 лет".

Доктор Далтон также подчеркнул, что эти удивительные речные плотины служили каналами, соединявшими народы Древнего Египта и Нубии, позволяя беспрепятственно перемещать ресурсы, армии, людей и идеи вверх и вниз по Нилу.

Интересно, что не все эти стены возникли в древние времена. Исследователи сделали захватывающее открытие: этот метод регулирования реки просуществовал на протяжении всей истории и даже сохранился в 20-м веке.

Доктор Далтон подробно остановился на этом открытии, рассказав, что "из разговоров с фермерами в суданской Нубии мы также узнали, что речные плотины продолжали строить еще в 1970-х годах, и что земли, образованные некоторыми стенами, обрабатываются и сегодня".

Тщательное картографирование этих древних сооружений служит суровым напоминанием о динамических трансформациях, которые постигли ландшафт Северо-Восточной Африки в течение тысячелетий. Многие речные каналы сейчас лежат на территориях, превращенных в безлюдную пустыню, и служат остатками утраченных рек, которые когда-то меандрировали по этим регионам. На самом деле, исследователи утверждают, что некоторые из этих стен были возведены в ответ на резкие колебания климата.

Разгадывая тайны этих древних каменных стен, ученые не только получают представление об изобретательности прошлых цивилизаций, но и углубляют свое понимание взаимодействия между людьми и их окружающей средой на протяжении всей истории. Эти остатки прошлой эпохи являются свидетельством несокрушимости человеческого духа и нашего неустанного стремления использовать силы природы для улучшения жизни общества.

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