Меркантильные штучки. Ученые выяснили, что привлекает женщин в мужчинах

Результаты нового исследования предполагают, что старый стереотип звучит весьма убедительно.

В основе многих мелодраматических фильмов лежит стереотип о том, что женщины — весьма меркантильные создания. Об этом было снято множество сюжетов, в том числе такие фильмы как "Сердцеедки" и "Как выйти замуж за миллионера". Результаты нового исследования предполагают, что давно укоренившийся стереотип на самом деле может звучать весьма убедительно, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Университета Бата сосредоточились на понимании того, чему мужчины и женщины отдают предпочтение при выборе потенциального партнера. Результаты показывают, что женщин в действительности привлекает социальный статус и финансовые перспективы, в то время как мужчины больше внимания уделяют внешности.

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По словам автора исследования Мейке Шеллер, они с коллегами обнаружили, что гетеросексуальные мужчины, как правило, больше ценят физическую привлекательность, тогда как для женщин более важными казались социальный статус и финансовые перспективы. Исследователи также отмечают, что стремились понять, влияет ли сексуальное влечение на предпочтения партнеров.

Шеллер отмечает, что в более ранних исследованиях предполагалось, что сексуальное влечение направляет интерес. Желание и привязанность к определенным чертам партнера. Однако ранее ученые не проверяли, действительно ли сексуальное влечение может объяснить "половые различия в предпочтениях партнеров".

В ходе исследования команда отобрала чуть более 300 участников, которые идентифицировали себя как: асексуалы, серосексуалы или демисексуалы — испытывают слабое сексуальное влечение или не испытывают его вовсе. А также почти 170 человек, идентифицировали себя как аллосексуалы — испытывают сильное сексуальное влечение.

Реципиентов попросили пройти опрос, в котором узнали об интенсивности их сексуально и романтического влечения, а также о предпочтениях при выборе партнера. Результаты исследования свидетельствуют о том, что аллосексуальные мужчины отдают предпочтение физической привлекательности и интеллекту. Тогда как аллосексуальные женщины отдавали предпочтение финансовым перспективам и добросовестности потенциального партнера. Однако ученые также выяснили, что эти предпочтения были менее выражены у участников, которые испытывали слабое сексуальное влечение.

Результаты свидетельствуют, что женщины со слабым сексуальным влечением придают большее значение интеллекту и образованию, а меньше — физической привлекательности, статусу и финансовым предпочтениям.

При этом мужчины со слабым сексуальным предпочтением придавали меньшее значение сразу всем характеристикам партнера. Теперь исследователи считают, что сексуальное влечение играет важную роль при выборе партнера.

Шеллер отмечает, что они с коллегами обнаружили веские доказательства того, что пол, а также сила сексуального и романтического влечения в большей мере влияют на предпочтения людей в выборе партнера.

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