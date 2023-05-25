Никакого чувства вины. Ученые рассказали, почему люди изменяют, и вредит ли это отношениям

Новое исследование демонстрирует некоторые удивительные и весьма интригующие тенденции.

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Изменщики в отношениях пользуются плохой репутацией, однако новое исследование свидетельствует о том, что женатые люди, заводящие романы на стороне, часто чувствуют себя прекрасно от своей неверности и чрезвычайно редко испытывают чувство вины, пишет IFLScience.

В ходе исследования ученые опросили около 2000 зарегистрированных пользователей веб-сайта, который знакомит женатых людей, желающих завести роман на стороне. Далее исследователи проанализировали данные о состоянии брака, мотивации для измены и общей удовлетворенности жизнью реципиентов. Результаты оказались удивительными.

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По словам автора исследования Дилана Селтермана, на самом деле у людей разные мотивы для измены, порой исследователи замечали, что супруги изменяют, даже если их отношения довольно хорошие. Проанализировав данные, ученые попросту не обнаружили убедительных доказательств того, что интрижки каким-то образом связаны с более низким качеством отношений или более низкой удовлетворенностью жизнью.

Еще более удивительным оказалось о, что изменщики сообщали о высоком уровне любви к супругу, и редко считали гнев или отсутствие обязательств по отношению к своей второй половине, основной причиной для игры вдали от дома. В то же время около половины реципиентов заявили, что они не были сексуально активны со своими партнерами, а потому отсутствие сексуального удовлетворения стало основной причиной неверности.

По словам Селтермана, в обществе, СМИ, фильмах и книгах транслируется идея о том, что изменщиков терзает чувство вины. Однако результаты исследования свидетельствуют о том, что это не совсем так. На деле исследователи обнаружили, что изменщики не испытывают этой сильной моральной вины.

Ученые обнаружили, что участники опроса испытывали сильное сексуальное и эмоциональное удовлетворение, а чувство сожаления на самом деле было низким. По словам Селтермана, полученные ими результаты на самом деле рисуют "более сложную картину неверности" в сравнении с тем, как считалось ранее.

При этом ученые обнаружили, что романы на стороне не были связаны с ухудшением качества отношений с супругами. Однако исследователи отмечают, что подавляющее большинство респондентов были мужчинами среднего возраста, а потому сложно сказать разделяют ли эту удовлетворенность женщины и небинарные люди.

Кроме того в исследовании не учитывалось мнение партнеров реципиентов, а потому невозможно сказать, согласны ли они с комментариями своих супругов. Тем не менее, Селтерман считает, что поддерживать моногамию и сексуальную исключительность на самом деле чрезвычайно сложно, и это также стоит учитывать.

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