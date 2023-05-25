Жодного почуття провини. Вчені розповіли, чому люди зраджують і чи шкодить це стосункам

Нове дослідження демонструє деякі дивовижні й досить цікаві тенденції.

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Зрадники у стосунках користуються поганою репутацією, проте нове дослідження свідчить про те, що одружені люди, які заводять романи на стороні, часто почуваються прекрасно від своєї невірності й надзвичайно рідко відчувають провину, пише IFLScience.

Під час дослідження вчені опитали близько 2000 зареєстрованих користувачів вебсайту, що знайомить одружених людей, які бажають завести роман на стороні. Далі дослідники проаналізували дані про стан шлюбу, мотивацію для зради й загальну задоволеність життям реципієнтів. Результати виявились дивовижними.

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За словами автора дослідження Ділана Селтермана, насправді в людей різні мотиви для зради, часом дослідники помічали, що подружжя зраджує, навіть якщо їхні стосунки досить хороші. Проаналізувавши дані, вчені просто не виявили переконливих доказів того, що інтрижки якось пов'язані з нижчою якістю стосунків або нижчою задоволеністю життям.

Ще більш дивним виявилося, що зрадники повідомляли про високий рівень любові до подружжя та рідко вважали гнів чи відсутність зобов'язань щодо своєї другої половини основною причиною для гри далеко від дому. Водночас близько половини реципієнтів заявили, що вони не були сексуально активними зі своїми партнерами, а тому відсутність сексуального задоволення стала основною причиною невірності.

За словами Селтермана, у суспільстві, ЗМІ, фільмах і книгах транслюється ідея про те, що зрадників мучить почуття провини. Проте результати дослідження свідчать, що це не зовсім так. Насправді дослідники виявили, що зрадники не відчувають цієї сильної моральної вини.

Учені виявили, що учасники опитування відчували сильне сексуальне й емоційне задоволення, а почуття жалю насправді було низьким. За словами Селтермана, отримані ними результати насправді малюють "складнішу картину невірності" порівняно з тим, як вважалося раніше.

До того ж учені виявили, що романи на боці були пов'язані з погіршенням якості стсоунків із подружжям. Однак дослідники зазначають, що переважна більшість респондентів були чоловіками середнього віку, а тому складно сказати, чи поділяють цю задоволеність жінки та небінарні люди.

Крім того, в дослідженні не враховували думка партнерів реципієнтів, а тому неможливо сказати, чи згодні вони з коментарями свого подружжя. Проте Селтерман вважає, що підтримувати моногамію та сексуальну винятковість насправді надзвичайно складно, і це також варто враховувати.

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