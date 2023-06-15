Редкий парад из пяти планет в июне 2023: когда его можно увидеть

На этой неделе в ночном небе можно будет наблюдать, как сразу 5 планет Солнечной системы окажутся очень близко друг к другу.

Сразу 5 планет Солнечной системы, а именно Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий выстроятся рядом во время такого явления, которое более известно, как парад планет. Для того, чтобы увидеть этот астрономический феномен, нужно будет, чтобы небо было очень ясным и возможно для лучшего наблюдения за небесными телами понадобится бинокль или небольшой телескоп, пишет ScienceAlert.

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Когда состоится парад планет?

Как утверждают астрономы, сразу 5 планет, а именно Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий, в ближайшие дни будут расположены близко друг к другу и это событие можно будет увидеть на востоке перед восходом Солнца в субботу, 17 июня. Считается, что это очень редкое планетарное выравнивание и возможно эти планеты будет трудно различить среди ярких звезд и для этого может понадобится бинокль или небольшой телескоп. Хотя данные планеты могут быть видны в таком порядке уже 16 июня и даже еще 18 июня, все же именно 17 июня они будут выглядеть особенно яркими в ночном небе.

Как увидеть редкий парад планет?

Примерно за час до восхода Солнца, в субботу, 17 июня, нужно смотреть на восток. Ярче всего из 5 планет будет виден Юпитер, который легко обнаружить даже невооруженным глазом. Эта планета будет "висеть" недалеко от горизонта.

После того, как вы увидите Юпитер, нужно посмотреть немного вверх и направо. На юго-востоке будет заметен Сатурн, который будет не таким ярким и большим, как Юпитер, но все эту планету также можно увидеть невооруженным глазом.

Далее следует поискать Меркурий, который будет находится немного левее и ниже Юпитера и эту планету еще можно найти без специальных приспособлений.

Проблемы могут возникнуть с поиском самых далеких от Земли планет – Урана и Нептуна. Просто они очень тусклые и даже если будет очень ясное небо, все понадобится бинокль или телескоп, что их увидеть.

Например, Нептун стоит искать где-то посередине между Юпитером и Сатурном, а Уран — между Меркурием и Юпитером.

Все 5 планет будут располагаться в таком порядке от горизонта: Меркурий, Уран, Юпитер, Нептун, Сатурн.

Сразу 5 планет Солнечной системы, а именно Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий выстроятся рядом во время такого явления, которое более известно, как парад планет Фото: ScienceAlert

По словам астрономов, это явление называют парадом планет, хотя на самом деле планеты не выстраиваются в одну линию и это скорее визуальное явление, когда с Земли можно увидеть, что некоторые планеты расположены близко друг к другу и находятся как бы на одной линии. Во время такого планетарного выравнивания несколько планет одновременно появляются на небе по одну и ту же сторону от Солнца и находятся визуально близко друг к другу на небольшом участке неба.

Когда будет следующий редкий парад планет?

В следующий раз такое планетарное выравнивание 5 планет можно будет увидеть только 8 сентября 2040 года.

Если же вы хотите увидеть, как выглядит поверхность других планет, в частности Марса, то в этом поможет удивительный снимок марсохода Curiosity, о котором уже писал Фокус.

Что касается Сатурна, то на одном из его спутников астрономы обнаружили элементы, необходимые для жизни. То есть на Энцеладе могут существовать внеземные микроорганизмы, как уже писал Фокус.