Утро и полдень на Марсе: марcоход NASA прислал новый удивительный снимок с Красной планеты (фото)

Ученые из NASA называют новое изображение "инопланетной открыткой".

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Марсоход Curiosity сделал изображение поверхности Марса в разное время – утром и после обеда. Некоторое время он исследовал один из участков на планете и перед тем, как покинуть его запечатлел удивительный марсианский пейзаж. В результате получилось нечто похожее на "открытку с Марса", как называют этот снимок ученые из NASA, пишет Phys.

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В конце апреля этого года марсоход Curiosity получил с Земли крупное обновление своего программного обеспечения, как уже писал Фокус. В результате его работоспособность увеличилась и несмотря на то, что он работает на планете с 2012 года, марсоход сможет проводить свои исследования еще несколько лет.

До недавнего времени Curiosity проводил исследования участка марсианской поверхности под названием Marker Band Valley и перед тем как покинуть это место он сделал удивительное изображение. На самом деле марсоход запечатлел поверхность Марса в черно-белом цвете, но после того, как снимок прошел обработку на Земле, где ему добавили разные цвета, панорама Красной планеты стала выглядеть совсем иначе.

По словам ученых из NASA, камеры марсохода запечатлели данную местность в разное время – не совсем ранним утром и в после полудня. В результате два изображения были сделаны с разным освещением, а затем их объединили в один снимок. Ученые добавили синий цвет к той части снимка, которая была сделана утром, а желтый добавили к той, что была сделана после обеда.

Ученые из NASA называют новое изображение "инопланетной открыткой" Фото: NASA

Этот снимок был сделан недалеко от горы Эолида, которая возвышается в кратере Гейла на Марсе на высоту в 5 км. Этот кратер марсоход исследует вот уже почти 11 лет. На переднем плане можно увидеть часть самого марсохода с антеннами и ядерным источником энергии. Также в кадр попал прибор для изучения радиации на Марсе, данные которого ученые используют для понимания того, как защитить от вредного излучения будущих первых астронавтов на Красной планете.

Также на изображении можно увидеть следы, оставленные Curiosity во время движения по поверхности планеты, а вдали от них находится местность Marker Band Valley. Именно здесь марсоход обнаружил признаки того, что в кратере Гейла в очень далеком прошлом существовало озеро из жидкой воды.

Еще дальше, в центре и чуть правее, на изображении видны две возвышенности под названием Bolivar и Deepdale. Как раз между ними проехал марсоход перед тем, как сделать изображение панорамы Марса. Кстати, Фокус уже писал о том, как в NASA дают названия кратерам, возвышенностям и даже обычным камням на Марсе.

Ранее Фокус писал о том, что марсоход Curiosity в который раз нашел на Марсе необычную особенность местного ландшафта. Этот странный камень выглядит как открытая книга.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, какими будут новые орбитальные станции возле Луны и Марса, а также как будет выглядеть марсианская колония.