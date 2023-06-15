День сурка. Ученые рассказали, как выглядит обычный день среднестатистического жителя Земли

Несмотря на некоторые существенные отличия, около 60% проводят свой обычный день весьма схоже.

"Ешь, работай, спи и повторяй" может выглядеть как мантра среднестатистического жителя мегаполиса. Однако результаты нового исследования удивляют — оказывается, большую часть своего времени мы тратим на то, что нам действительно нравится, даже проводя по 41 часу в неделю на работе, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из канадского Университета Макгила изучили, как выглядит обычный день человека в 58 странах в разных уголках Земли. Результаты исследования показывают, что на различные хобби, в том числе выращивание чего-то или изготовление в среднем люди тратят около 3,4 часа в сутки, а на гигиену и здоровья уходит около 2,5 часа.

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По словам автора исследования Эрика Гэлбрейта, они с коллегами обнаружили, что самый большой отрезок времени, около 9 часов, люди действительно сосредоточены на себе. Большая часть этого времени, около 6,5 часа, приходится на занятия, которые нам нравятся — например, хобби, просмотр телевизора, общение или занятия спортом.

В ходе исследования ученые опросили множество людей, чтобы выяснить, как выглядит типичный день около 60% населения мира. Команда проанализировала собранные данные, учитывая любую деятельность — от мытья грязных поверхностей и до переработки нефти.

Результаты свидетельствуют о том, что в среднем на выращивание растений, рыбалка и сельскохозяйственные работы приходится около 52 минут, а приготовление пищи, включая мытье посуды, готовку и уборку со стола в среднем занимает около 55 минут. При этом на прием пищи мы в среднем тратим около 96 минут в день ежедневно.

Среднестатистический день человека Фото: Daily Mail

Ученые также подсчитали, что душ и забота о здоровье отнимает у нас в среднем около 2,5 часа в день, а выбрасывание отходов — меньше нескольких минут. Впрочем, автор исследования отмечает, что некоторые могут не узнать в этом описании свой среднестатистический день — и это не беда. Дело в том, что в опросе также учитывались данные детей, а потому конечные результаты могут быть немного искажены.

Например, ребенок в среднем спит около 11 часов, а взрослый человек всего 7,5, среднее же значение, указанное в результатах исследования составляет около 9 часов в сутки. Отметим, что этот показатель включает в себя не только сон, но и время проведенное в постели без сна, в среднем около 1 часа.

Кроме того, ученые отмечают, что некоторые отличия также могут наблюдаться и между странами. Например, результаты свидетельствуют о том, в среднем человек тратит около 12 минут в день на религиозные практики — однако этот показатель широко варьируется от страны к стране.

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