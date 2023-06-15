Только одна ракета-носитель: Китай побил собственный рекорд по запуску спутников

К 2025 году на орбите будет насчитываться 138 подобных китайских космических аппаратов, формирующих единую сеть.

Китай в четверг, 15 июня, успешно вывел на орбиту 41 малый спутник, в частности, Jilin-1, побив национальный рекорд по разовому выведению на орбиту множества космических аппаратов. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, пишет государственное медиа "Синьхуа".

Запуск был осуществлен при помощи ракеты CZ-2D в 13:30 по пекинскому времени с космодрома Тайюань на севере страны. Он стал 476-м для носителей этой серии.

"Цзилинь-1" — оптические спутники дистанционного зондирования, предназначенные для коммерческого использования. Согласно официальному плану КНР, ориентировочно к 2025 году на орбите будет насчитываться 138 подобных космических аппаратов, формирующих единую сеть.

9 июня Фокус писал о том, что в космос запускают группу специальных спутников: будут следить за Россией и Китаем. Аппараты Silent Barker являются первыми в своем роде, которые будут сосредоточены именно на деятельности этих двух стран.

Ранее, 2 июня, сообщалось о том, что Китай запустит свой аналог интернета Starlink: 13 тыс. спутников выведут на орбиту. Для этой грандиозной цели КНР готовит ракетоноситель Чанчжэн-8, способный выводит по 20 спутников за один старт.