Китай запустит свой аналог интернета Starlink: 13 тыс. спутников выведут на орбиту

Для этой грандиозной цели КНР готовит ракетоноситель Чанчжэн-8, способный выводит по 20 спутников за один старт.

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Китай планирует запустить в космос новую сеть спутников, которая позволит ему конкурировать с интернет-проектом Starlink от Илона Маска, сообщает Interesting Engineering. Сеть спутников "Гуо Ван" (национальная сеть) будет состоять из примерно 13 тысяч спутников на низкой земной орбите.

С помощью нового завода, способного выпускать 50 ракетоносителей Чанчжэн-8, Китай будет способен опередить любого другого производителя ракет в мире. Первые спутники китайской интернет-сети должны быть запущены уже в этом году.

Ракета Чанчжэн-8 является самой современной ракетой КНР, хотя китайские инженеры уже работают над Чанчжэн-9, которая, как недавно объявили, будет полностью многоразовой, подобно Starship от SpaceX. А к концу десятилетия будет представлен ракетоноситель Чанчжэн-10 для отправки китайских космонавтов на Луну.

Во время запуска в феврале прошлого года Чанчжэн-8 вывела на орбиту 22 спутника, установив национальный рекорд. Этот запуск позволил Китаю проверить систему запуска для будущих миссий "Гуо Ван". Пока мало что известно о характеристиках китайских интернет-спутников, хотя есть информация, что они разрабатываются Институтом микроспутников Китайской академии наук.

Если у Китая все получится, то их спутниковый интернет станет самой огромной космической сеть, в три раза больше, чем сейчас есть у SpaceX. На данный момент Илон Маск запустил на орбиту 4400 своих спутников.

Ранее Фокус рассказывал о том, что Пентагон оплатил Starlink для Украины: контракт с Илоном Маском уже подписан.