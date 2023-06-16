Привела к ледниковому периоду. Колонизация не только истребила коренные народы, но повлияла на Землю

Колонизация Америки привела к разрушительному событию, известному как "Великое вымирание". Исторические записи позволили команде подсчитать, что с 1492 г. н. э. численность коренного населения Америки, составлявшая 60,5 млн человек, сократилась примерно на 90% из-за появления новых болезней.

Последствия этого демографического коллапса отразились на окружающей среде, особенно повлияв на углеродный цикл. Бывшие сельскохозяйственные угодья превратились в леса и саванны, которые обладают большей способностью к поглощению углерода, чем сельскохозяйственные угодья, пишет IFLScience.

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По мнению исследователей, поглощение углерода, вызванное эпидемиями в Америке, вероятно, привело к снижению уровня СО2 в атмосфере. Это снижение радиационного воздействия, как предполагает команда, могло вызвать самый холодный период Малого ледникового периода.

Расчеты, проведенные командой, показали, что за это время было заброшено 56 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий. Записи ледникового керна из эпохи Малого ледникового периода демонстрируют снижение уровня CO2. Исследователи предположили, что неиспользование этих земель могло вызвать снижение примерно на 7-10 частей на миллион (ppm) CO2.

Для контекстуализации этой цифры профессор Марк Маслин, соавтор исследования, привел современное сравнение. Он пояснил, что сжигание ископаемого топлива в настоящее время вносит около 3 ppm CO2 в атмосферу ежегодно. Таким образом, значительное количество углерода, изъятого из атмосферы из-за запущенности земель во время Великого вымирания, заслуживает внимания.

Примечательно, что период между 1500 и 1600 годами, известный как Малый ледниковый период, стал свидетелем заметной тенденции к похолоданию. Хотя природные процессы сами по себе могли бы объяснить определенное похолодание, исследователи утверждают, что значительное падение уровня CO2, вызванное запустением сельскохозяйственных угодий в результате геноцида, сыграло решающую роль в достижении полного эффекта похолодания, наблюдавшегося в то время.

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