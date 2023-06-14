Самые удивительные доспехи в истории: мастера камуфляжа из Бехара использовали уникальный материал

В области необычных материалов и их неожиданных применений человечество исследовало огромный спектр возможностей. Среди увлекательных открытий моховики Бехара стали удивительным примером.

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В научной статье, опубликованной в 2001 году Хавьером Мартинесом-Абайгаром и Энкарнацией Нуньес-Оливерой из Университета Ла-Риоха, высказывается предположение, что легенда о Людях Мха, вероятно, возникла около 1209 года. Именно в этот период христиане искали убежища в горах Эль-Кастаньяр, расположенных примерно в 3 километрах от Бехары, Испания. Совпав во времени с праздником святой Марины, мужественной девы, которая превратилась в монастыре VIII века в мужчину-монаха, христиане приняли участие в знаменательном событии, пишет IFLScience.

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После оживленного собрания в Ла Чентена христианские воины искусно украсили свой наряд и оружие мхом. Их намерение заключалось в том, чтобы под покровом темноты подойти к враждебной мусульманской крепости, незаметно сливаясь с моховым окружением. Когда ворота крепости открылись, они воспользовались случаем и начали битву за освобождение города.

До сих пор эту легенду чествуют торжественной походкой, проходящей в Бехаре. Во время этого удивительного зрелища люди, полностью покрытые мхом с головы до ног, проходят по улицам города, чтя давний конфликт, якобы освободивший город от мусульманской оккупации почти восемь веков назад.

По словам Мартинес-Абайгара и Нуньес-Оливер, "традиция "людей во мху" сохранилась на протяжении веков и теперь ежегодно чествуется во время праздника Божьего Тела, который проходит в девятое воскресенье после Пасхи".

Они продолжают: "Еще одной традицией является паломничество жителей Бехара к скиту, посвященному святой Марине, построенному в 12 веке на том самом месте, где перед битвой проводилась месса".

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