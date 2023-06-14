Найдивніші обладунки в історії: майстри камуфляжу з Бехара використали унікальний матеріал

У царині незвичайних матеріалів та їх несподіваних застосувань людство дослідило величезний спектр можливостей. Серед захопливих відкриттів моховики Бехара стали надзвичайним прикладом.

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У науковій статті, опублікованій у 2001 році Хав'єром Мартінесом-Абайгаром та Енкарнацією Нуньєс-Оліверою з Університету Ла-Ріоха, висловлюється припущення, що легенда про Людей Моху, ймовірно, виникла близько 1209 року. Саме в цей період християни шукали притулку в горах Ель-Кастаньяр, розташованих приблизно за 3 кілометри від Бехару, Іспанія. Збігшись у часі зі святом святої Марини, мужньої діви, яка перевтілилася в монастирі VIII століття в чоловіка-монаха, християни взяли участь у знаменній події, пише IFLScience.

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Після жвавого зібрання в Ла Чентена християнські воїни майстерно прикрасили своє вбрання і зброю мохом. Їхній намір полягав у тому, щоб під покровом темряви підійти до ворожої мусульманської фортеці, непомітно зливаючись з моховим оточенням. Коли ворота фортеці відчинилися, вони скористалися нагодою і розпочали битву за визволення міста.

Донині цю легенду вшановують урочистою ходою, що проходить у Бехарі. Під час цього дивовижного видовища люди, повністю вкриті мохом з голови до ніг, проходять вулицями міста, віддаючи шану давньому конфлікту, який нібито звільнив місто від мусульманської окупації майже вісім століть тому.

За словами Мартінес-Абайгар і Нуньєс-Олівера, "традиція "людей у моху" збереглася протягом століть і тепер щорічно вшановується під час свята Божого Тіла, яке відбувається в дев'яту неділю після Великодня".

Вони продовжують: "Ще однією традицією є паломництво жителів Бехара до скиту, присвяченого святій Марині, який побудований в 12 столітті на тому самому місці, де перед битвою проводилася меса".

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