Справжнє походження загадкової "вищої" раси: як спотворені ідеї формували історію

Поняття "арійська раса" вже давно дискредитоване і асоціюється з расизмом, уявленнями про расову вищість та гіпернаціоналізмом. Однак досі існують хибні уявлення про походження та значення цього терміну.

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Справжні арійці з'явилися близько 1700 року до нашої ери, коли група кочових народів мігрувала з доісторичного Ірану на Індійський субконтинент. Місцеві цивілізації того часу, відомі як цивілізації долини Інду або Хараппа, називали цих мігрантів ārya, що врешті-решт дало початок терміну "арієць" у тому вигляді, в якому ми знаємо його сьогодні, пише IFLScience.

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Всупереч поширеній думці, арії не були агресивними загарбниками, які знищили розвинені цивілізації долини Інду. Немає жодних археологічних доказів, які б підтверджували такі твердження. Ймовірніше, занепад цивілізацій долини Інду був наслідком природних факторів, таких як повені та посухи, які порушили їхні сільськогосподарські практики і врешті-решт призвели до їхнього занепаду. Арії поступово оселилися в цьому регіоні і взяли на себе культурну роль.

Значна частина наших знань про аріїв походить від зовнішніх спостерігачів, оскільки більшість свідчень втрачена для історії. Грецький історик Геродот згадував народ під назвою арії, який походив з Мідії, а в зороастрійських релігійних текстах є фрагментарні згадки про аріїв та їхню міфічну батьківщину, Ар'яварта. Однак жодна з цих згадок не вказує на расову групу чи ознаки вищості.

Отже, як термін "арієць" став асоціюватися з расизмом і націоналізмом?

Витоки цього міфу можна простежити в епоху Просвітництва наприкінці 18 століття. У період становлення європейських національних держав відбувався пошук колиски людства для формування позитивних міфів про походження. Деякі вчені намагалися поєднати книгу Буття з історією, географією та лінгвістикою, а не покладатися на біблійне одкровення.

Фокус уваги змістився на стародавню Персію та Індію, що підживлювалося британськими дослідженнями та завоюваннями в останній. Індія, з її унікальними характеристиками і привабливістю, розглядалася як потенційне місце зародження людства і сучасний рай.

Знахідки мушель і морських скам'янілостей на великих висотах також спантеличували натурфілософів, наштовхуючи деяких на думку про великий потоп, подібний до Ноєвого. Гімалаї, як найвищі гори на Землі, стали правдоподібним місцем, де могли б шукати притулку ті, хто пережив цей катастрофічний потоп.

Ці ідеї набули подальшого розвитку в порівняльному мовознавстві, коли такі вчені, як Вільям Джонс, виявили схожість між санскритом і європейськими мовами. Вони стверджували, що санскрит, мабуть, був первісною мовою, з якої розвинулися всі європейські мови. Вважалося, що цю прамову поширила вища група людей, які вторглися в Європу зі сходу, і їх стали називати індоєвропейцями. Ці вчені, а пізніше расистські мислителі асоціювали індоєвропейців з білою расовою вищістю.

Німеччина, зокрема, сприйняла індоєвропейські дослідження як науку про походження у 19 столітті. Впливові німецькі письменники, такі як Фрідріх Шлегель, додали германський відтінок, прирівнявши давніх перських "аріїв" до німецьких предків.

Термін "арієць" став тісно пов'язаний з німецькою ідентичністю, а наступні мислителі ще більше пов'язували арійців з витоками цивілізації та західної культури, стверджуючи їхню расову вищість.

Адольф Гітлер засвоїв і поширював ці ідеї, поклавши їх в основу своєї націоналістичної та расистської політики. Поняття расово вищого німецького народу та загрози, яку становлять "менші раси", такі як євреї, стало центральним у гітлерівській ідеології. Результатом стала спадщина ненависті та переслідувань, яка триває донині, а неонацистські та біло-расистські групи спираються на ці викривлені ідеї. Однак існує мало історичних, археологічних чи наукових доказів на підтримку арійського міфу.

Раніше Фокус писав, що вчені досі не можуть пояснити, чому древня культура самознищилася. Вони спалили все своє майно.

А також ми розповідали про 18-рівневий лабіринт, що є найбільшим підземним мегаполісом. Він міг прихистити понад 20 тис. людей, які ховалися від війн та лиха.