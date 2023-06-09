Спалили своє майно: вчені досі не можуть пояснити, чому древня культура самознищилася

У 1978 році команда археологів зробила відкриття в Андалусії, Іспанія — величезну яму, заповнену обвугленими останками тварин та стародавніми артефактами. Несподіваним поворотом стало те, що мешканці вирішили покинути свої творіння, підпаливши їх і залишивши після себе безліч запитань без відповідей.

Related video

Ця загадкова цивілізація відома як Тартесс, і вважається, що вона панувала на південному заході Іспанії з 9-го по 6-те століття до нашої ери. Протягом історії про Тартесс висували різні теорії, припускаючи, що це була річка, королівство або навіть легендарна Атлантида (хоча останню ніхто активно тут не шукає), пише IFLScience.

Насправді ж, це була одна з найдавніших культур, що пустила коріння на Піренейському півострові. Сфера впливу Тартесса виявилася ширшою, ніж уявлялося раніше, оскільки на сьогодні в регіоні виявлено понад 20 відомих місць тартесського впливу.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Цікаво, що тартесси залишили нечисленні письмові свідчення про своє життя в бронзовому та залізному віці на півдні Іспанії. Однак деякі метали витримали випробування часом, пропонуючи спокусливі підказки. Ці артефакти часто знаходять серед місць спустошення, таких як гостроцікаве місце, відоме під назвою Канчо Роано.

У Канчо Роано, що датується кінцем 5 століття до нашої ери, тартесси мали незвичайну традицію. Вони скидали останки тварин і цінне майно, включаючи прикраси та інструменти, у величезну яму, а потім підпалювали її. Після того, як яму запечатали, вони покинули це місце. Хоча таке явище спочатку могло здатися дивним і обмеженим, в Касас-де-Туруньюело з'явилася разюче схожа картина.

Касас-де-Туруньюело, який спочатку вважався римською спорудою, остаточно ідентифікували як володіння тартессів, і вважається він однією з найкраще збережених протоісторичних будівель у регіоні. Подібно до знахідок у Канчо Роано, у великій засипаній ямі виявлено численні останки тварин, що представляють знайомий нам наратив.

Насправді ж, це була одна з найдавніших культур, що пустила коріння на Піренейському півострові Фото: Tyk based on Image: Iberian Peninsula base map.svg created by Redtony - CC BY-SA 3.0,via Wikimedia Commons

Мотиви саморуйнівної поведінки тартессів оповиті таємницею, залишаючи дослідників перед питанням, на яке немає однозначних відповідей. Ана Белен Гальярдо Дельгадо, історикиня і екскурсоводка у Ла Мата, висловила своє здивування особливою практикою тартессів, зазначивши, що вони постійно спорожняють посудини, спалюють споруди і закопують рештки.

Вона сподівається, що технологічний прогрес проллє більше світла на походження цієї цивілізації і дасть змогу глибше зрозуміти їхній спосіб життя. Присутність тартессів в районі Естремадури набуває все більшого значення завдяки останнім досягненням археології. Ба більше, вважається, що вісім додаткових курганів, виявлених у регіоні Бадахос, можуть бути тартесськими спорудами, подібними до вже розкопаних.

Культура тартессів приховує в собі не лише загадку їхніх руйнівних звичок, але й головну таємницю їхнього раптового зникнення близько 2 500 років тому. Розташовані вздовж стародавнього узбережжя частково затопленої Андалусії, вони, ймовірно, були вразливими до унікальних загроз, пов'язаних із землетрусами та цунамі. Один-єдиний зсув тектонічних плит міг принести їм спустошення. Крім того, конфлікти з сусідніми фінікійцями могли відіграти певну роль у їхній загибелі.

У міру того, як розгортаються дослідження на таких тартесських пам'ятках, як Касас-де-Туруньюело, продовжують з'являтися нові відомості про їхню культуру. Водночас вчені старанно працюють над тим, щоб краще зрозуміти розгалужену торговельну мережу тартессів. Велика кількість цінних металів, знайдених серед обвуглених решток, свідчить про процвітаючу економіку.

Вивчення стародавніх цивілізацій, таких як тартесси, з роками стає дедалі складнішим. А проте дослідники не зупиняються на досягнутому, спонукувані бажанням розгадати загадкову спадщину, залишену цим цікавим народом.

Раніше ми писали про 18-рівневий лабіринт, що є найбільшим підземним мегаполісом. Він міг прихистити понад 20 тис. людей, які ховалися від війн та лиха.

А також Фокус розповідав про зведені із солі та глини древні покинуті поселення Сахари. Вони й сьогодні спантеличують вчених