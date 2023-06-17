Живи быстро, умри молодым: как долго на самом деле могли жить динозавры

Для достижения огромных размеров многим динозаврам не требовалось слишком много времени.

Динозавры, по крайней мере многие из них, были самыми большими животными из когда-либо живших на Земле. Палеонтологи продолжают находить и сейчас все новые и новые останки этих существ, благодаря чему открываются новые секреты их жизни. Сколько же могли прожить динозавры на самом деле? Об этом пишет Science Focus.

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Как известно, почти все динозавры исчезли с лица Земли в результате падения огромного астероида примерно 66 млн лет назад. То есть самые крупные их представители больше никогда не жили на нашей планете.

В прошлом палеонтологи предполагали, что для достижения огромных размеров динозаврам требовалось много времени. То есть они росли медленно в течение сотни лет, а может быть и дольше. Но как показывают новые данные, на самом деле динозавры росли очень быстро и умирали в молодом (по меркам человека) возрасте.

Для того, чтобы выяснить возраст динозавра ученые используют тот же метод, что и для определения возраста деревьев. В стволах деревьев можно обнаружить кольца, каждое из которых соответствует одному прожитому году. Таким же образом можно обнаружить почти такие же кольца, или линии роста, в костях динозавров. Чем больше колец, тем старше древнее животное.

Тираннозавр вырастал до своего полного размера уже примерно к 16-22 годам Фото: Smithsonian Institution

Например, ученые выяснили, что один из самых известных гигантских хищников на Земле, тираннозавр, вырастал до своего полного размера уже примерно к 16-22 годам. Но умирали представители этого вида уже в 27-33 года.

А другие крупные древние хищные динозавры, принадлежащие к роду кархадонтозавры, могли прожить от 39 до 53 лет.

Как показывают исследования, самые крупные динозавры на Земле, которые имели очень длинную шею, например, бронтозавр и диплодок, также умирали в возрасте 40-50 лет. Но существуют доказательства того, что некоторые представители этих древних животных, могли прожить и 70 лет.

Как уже писал Фокус, ученые наконец-то ответили на вопрос, можно на самом деле воскресить динозавров. Хотя "Парк Юрского периода" представил идею извлечения ДНК динозавров из янтаря, реальность такова, что пока еще не найдена ни одна ДНК этих доисторических животных.

Также Фокус писал о том, что, как показывает исследование, динозавры могли "видеть" глазами друг друга. Результаты ученых оспаривают теорию о том, что млекопитающие первыми развили эти продвинутые когнитивные способности.