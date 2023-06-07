Были первыми. Ученые обнаружили, что динозавры "видели" глазами друг друга

Результаты нового исследования оспаривают теорию о том, что млекопитающие первыми развили эти продвинутые когнитивные способности.

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Известно, что "видение чужими глазами" развивается у людей в возрасте около двух лет. Простыми словами, это предполагает, что мы следим за чьим-то взглядом, чтобы узнать, что привлекло внимание другого человека. Или пытаемся понять, что видит кто-то другой, если наш кругозор заблокирован, пишет Science Alert.

Результаты нового исследования когнитивных зоологов из Лундского университета в Швеции ставят под сомнения идею о том, что млекопитающие были первыми, кому удалось развить эти продвинутые когнитивные способности. В ходе исследования ученые наблюдали за аллигаторами и птицами. Что позволило им предположить, что зрительное восприятие перспективы, которому люди учатся в возрасте около двух лет, вероятно, возникло задолго до нас — около 60 миллионов лет назад у динозавров.

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Отметим, что лишь несколько других видов, в том числе обезьяны, волки, собаки и некоторые виды птиц, также продемонстрировали визуальную перспективу. При этом ученым до сих пор мало что известно о том, как развился этот когнитивный навык. Известно, что млекопитающих и птиц разделяет эволюция на 325 миллионов лет, однако они развили схожие когнитивные способности независимо друг от друга. При этом визуальная перспектива наблюдалась у крайне малого количества видов, а потому исследователи предположили, что она могла эволюционировать не один раз.

В ходе исследования команда сравнила палеогнатов — птиц с мозгом, наиболее близких к предкам-динозаврам, с крокодилами — ближайшими живыми родственниками птиц. Отметим, что именно птицы и динозавры являются единственными живыми представителями архозавров, включая птерозавров и нептичьих динозавров.

По словам соавтора исследования, когнитивиста из Лундского университета, Стафана Ребера, аллигаторы являются идеальными предметами для изучения эволюции когнитивных способностей у птиц. Например, если крокодилы не обладают способностью, которая присуща птицам, она, вероятно, развилась в линии динозавров уже после разветвления. С помощью такого подхода ученые изучают познание давно вымерших видов.

В ходе исследования ученые изучили около трех десятков птиц и крокодилов, в том числе:

эму;

большие нанду;

хохлатые тинаму;

банкивская джунглевая курица;

американские аллигаторы

Исследователи провели три эксперимента, с помощью которых проверили способность аллигаторов и птиц следить за взглядом вверх, в сторону и геометрически за барьером. Отметим, что иногда в тестах в качестве демонстратора участвовали представители того же вида, порой — нет. Также исследования проходили со стимулом в виде резинового мяча и лазерной указки или без него.

Результаты исследования показали, что все птицы-реципиенты демонстрировали визуальное восприятие перспективы, тогда как аллигаторы не демонстрировали его, хотя и следовали взглядом за взглядом демонстранта, который могли видеть.

По словам первого автора исследования, когнитивного зоолога Лундского университета Клаудии Зейтрег, птиц часто упускают из виду, однако результаты последнего исследования доказывают, что на самом деле этими когнитивными навыками также обладали их далекие предки, пока не эволюционировали в млекопитающих.

Отметим, что ранее такое поведение демонстрировали лишь люди, человекообразные обезьяны и мартышки. Однако ученые отмечают, что потребуется больше исследований, чтобы понять, насколько широко эта способность была развита среди других млекопитающих.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что крокодилы практикуют непорочное зачатие.