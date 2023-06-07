Були першими. Вчені виявили, що динозаври "бачили" очима одне одного

Результати нового дослідження заперечують теорію про те, що ссавці першими розвинули ці просунуті когнітивні здібності.

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Відомо, що "бачення чужими очима" розвивається у людей віком близько двох років. Простими словами, це передбачає, що ми стежимо за чиїмось поглядом, щоб дізнатися, що привернуло увагу іншої людини. Або намагаємося зрозуміти, що бачить хтось інший, якщо наш кругозір заблокований, пише Science Alert.

Результати нового дослідження когнітивних зоологів із Лундського університету у Швеції ставлять під сумнів ідею про те, що ссавці були першими, кому вдалося розвинути ці просунуті когнітивні здібності. Під час дослідження вчені спостерігали за алігаторами та птахами. Що дало їм змогу припустити, що зорове сприйняття перспективи, якому люди навчаються у віці близько двох років, ймовірно, виникло задовго до нас — близько 60 мільйонів років тому у динозаврів.

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Зазначимо, що лише кілька інших видів, зокрема мавпи, вовки, собаки та деякі види птахів, також продемонстрували візуальну перспективу. Зокрема вченим досі мало що відомо про те, як розвинулася ця когнітивна навичка. Відомо, що ссавців і птахів поділяє еволюція на 325 мільйонів років, але вони розвинули подібні когнітивні можливості незалежно один від одного. До того ж візуальна перспектива спостерігалася в дуже малої кількості видів, тому дослідники припустили, що вона могла еволюціонувати неодноразово.

Під час дослідження команда порівняла палеогнатів — птахів із мозком, найближчих до предків-динозаврів, із крокодилами — найближчими живими родичами птахів. Зазначимо, що саме птахи та динозаври є єдиними живими представниками архозаврів, зокрема й птерозаврів та нептахових динозаврів.

За словами співавтора дослідження, когнітивіста з Лундського університету Стефана Ребера, алігатори є ідеальними предметами для вивчення еволюції когнітивних здібностей у птахів. Наприклад, якщо крокодили не мають здатності, яка властива птахам, вона, ймовірно, розвинулася у лінії динозаврів вже після розгалуження. За допомогою такого підходу вчені вивчають пізнання видів, що давно вимерли.

Під час дослідження вчені вивчили близько трьох десятків птахів та крокодилів, зокрема:

ему;

великі нанду;

чубаті інамбу;

банківська джунглева курка;

американські алігатори

Дослідники провели три експерименти, за допомогою яких перевірили здатність алігаторів та птахів стежити за поглядом вгору, убік та геометрично за бар'єром. Зазначимо, що іноді у тестах демонстраторами виступали представники того ж виду, часом ні. Також дослідження проходили зі стимулом у вигляді гумового м'яча та лазерної указки або без нього.

Результати дослідження показали, що всі птахи-реципієнти демонстрували візуальне сприйняття перспективи, тоді як алігатори не демонстрували його, хоч і йшли за поглядом демонстратора, який могли бачити.

За словами першої авторки дослідження, когнітивної зоологині Лундського університету Клаудії Зейтрег, птахів часто не беруть до уваги, проте результати останнього дослідження доводять, що насправді ці когнітивні навички також мали їхні далекі предки, поки не еволюціонували у ссавців.

Зазначимо, що раніше таку поведінку демонстрували лише люди, людиноподібні мавпи та мавпи. Проте вчені відзначають, що потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти, наскільки широко ця здатність була розвинена серед інших ссавців.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що крокодили практикують непорочне зачаття.