Научились у динозавров. Ученые обнаружили, что крокодилы практикуют непорочное зачатие

Исследователи считают, что самки используют странную и таинственную репродуктивную стратегию, чтобы откладывать яйца без спаривания.

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История началась еще в 2018 году, когда одинокая самка американского крокодила (Crocodylus acutus), живущая в неволе последние 16 лет, отложила кладку яиц, в одном из которых исследователи заметили плод. Это поставило ученых в тупик, пишет Science Alert.

Тогда американские исследователи провели генетический анализ, который показал, что самка крокодила производила яйца без спаривания, в процессе называемом партеногенезом, также известным как "непорочное рождение".

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Несмотря на то, что детеныши так и не появились на свет, ученые все равно считают данное открытие чрезвычайно важным. Ведь оно, по сути, показывает, как далеко уходит корнями эта необычная репродуктивная стратегия. Отметим, что "непорочное зачатие" уже задокументировано у птиц и крокодилов, что дает исследователям возможность предположить, что данная стратегия может восходить корнями к их общему древнему предку — динозаврам. Исследователи полагают, что они могли обладать этими чудесными репродуктивными способностями.

Отметим, что птицы и крокодилы являются живыми представителями отряда рептилий, называемого архозаврами. Исследователи уже выяснили, что давным давно этот отряд также включал динозавров и летающих рептилий. По словам ведущего автора исследования, биолога-эволюциониста Уоррена Бута из Технологического института в Вирджинии, данное открытие дает некоторое удивительное представление о возможных репродуктивных функциях давно вымерших архозавров, которые являются родственниками крокодилов и птиц. В особенности речь идет о птерозаврах и динозаврах.

Партеногенез является формой бесплодного размножения, когда самки, которым обычно требуется спаривание с самцом, способны размножаться без этого. Самки способны слить две свои клетки, чтобы получить жизнеспособный эмбрион, у которого будет, по сути, лишь один родитель. Ранее считали, что это чрезвычайно редкая особенность, однако со временем стало понятно, что она часто встречается среди позвоночных.

Партеногенез наблюдался у ящериц, змей, птиц, а теперь и у крокодилов Фото: Booth et al., Biology Letters, 2023

В результате исследователи обнаружили, что "непорочное зачатие" практикуют около 80 видов позвоночных, в том числе ящерицы, змеи, акулы и скаты. По словам Бута, теперь они с коллегами предполагают, что партеногенез является чертой, вероятно, присущей их дальнему совместному предку. Однако исследователи также отмечают, что потребуется больше исследований, чтобы проверить это предположение.

Ранее Фокус писал о том, что ученые изменили гены мышей, чтобы те рождались без участия самцов.