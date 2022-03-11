"Непорочное зачатие". Ученые изменили гены мышей, чтобы те рождались без участия самцов

Исследователям удалось создать искусственный пример партеногенеза, когда происходит развитие яйцеклеток без оплодотворения.

Группа ученых смогла изменить гены неоплодотворенных эмбрионов мышей, чтобы они могли создавать потомство без спермы самцов, сообщает Futurism.

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Ученые из Шанхайского университета в Китае под руководством Ян Чан Вея, смогли провести генетическую модификацию генов эмбрионов мышей, чтобы воспроизвести потомство без участия самцов.

В рамках эксперимента ученые пересадили генетически измененные эмбрионы самкам мышей, которые родили потомство. Но пока вырастить удалось только одну мышь, но это доказывает, что искусственный партеногенез возможен.

Несмотря на то, что партеногенез кажется чем-то из области фантастики, тем не менее данное явление встречается в природе. Некоторые виды лягушек и саламандр могут размножаться без участия самцов.

[ + – ] Что касается млекопитающих, то зафиксированных случаев партеногенеза в дикой природе нет Фото: Futurism

Но, что касается млекопитающих, то зафиксированных случаев партеногенеза в дикой природе нет. Китайские ученые считают, что их исследование может помочь бороться с бесплодием у людей. Также новые данные можно использовать для генетической модификации сельскохозяйственных животных.

Ученые говорят, что необходимо продолжать исследования в этом направлении, так еще остается много неизвестных в этом "уравнении". До сих пор не ясно, как именно изменение генов повлияло на потомство мышей.

Напоминаем, что ученые успешно омолодили мышей, и это может сработать на людях. Исследователи считают, что им удалось повернуть ход биологических часов вспять.

Фокус также писал о том, что ученые считают, что можно восстановить популяцию давно исчезнувших животных, если изменить гены их ныне живущих родственников. И для этого можно начать с крыс, чтобы потом восстановить даже мамонтов.