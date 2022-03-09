Обратить время вспять. Ученые успешно омолодили мышей, и это может сработать на людях

Исследователи утверждают, что они не просто приостановили старение, а перевели биологические часы назад.

Ученые успешно обратили старению у мышей с помощью техники клеточного омоложения. Процесс старения удалось обратить у мышей среднего и пожилого возраста. Об этом сообщает Daily Mail.

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Исследователи из Калифорнии продемонстрировали, что могут вернуть клетки мышей "в более молодое состояние". Для этого были использованы четыре молекулы, широко известные как факторы транскрипции Яманаки.

После инъекций молекул мышам разного возраста, их почки и кожа продемонстрировали явные признаки омоложения. Исследователи считают, что такой безопасный метод лечения однажды поможет людям обратить вспять биологические часы, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Для омоложения, по словам ученых, потребуется курс лечения продолжительностью от 7 до 10 месяцев.

"Этот метод безопасен и эффективен на мышах. Помимо борьбы с возрастными проблемами, этот подход предоставит биомедицинскому сообществу новый инструмент для восстановления тканей и организма в целом. Такой процесс может быть запущен благодаря улучшению функций клеток и устойчивости к нейродегенеративным заболеваниям", – говорит соавтор исследования и профессор Института Солка в Сан-Диего Хуан Карлос Изписуа Бельмонте.

"Факторы Яманаки" впервые были обнаружены японским ученым, лауреатом Нобелевской премии Шинья Яманакой около 15 лет назад.

[ + – ] Клеточная омолаживающая терапия может безопасно обратить вспять признаки старения у мышей Фото: Salk Institute

Он обнаружил, что если взять четыре белка, регулирующие гены, и добавить их к клеткам, то последние можно "перепрограммировать". Клетки могут вернуться к своей более молодой и адаптивной форме, так называемым "эмбриональным стволовым клеткам".

Еще в 2016 году лаборатория Изписуа Бельмонте в Институте Солка заявила, что смогла использовать факторы Яманаки для борьбы со старением у мышей, а также увеличить их продолжительность жизни.

"Однако долгосрочные последствия такого перепрограммирования оставались неизвестными", – говорят авторы исследования.

Для того, чтобы их изучить команда протестировала клеточное омоложение на здоровых мышах по мере их старения в течение длительного времени. Одна группа мышей получала регулярные дозы факторов Яманаки в период с 15-месячного до 22-месячного возраста, что эквивалентно человеческому возрасту от 50 до 70 лет.

Вторая группа мышей получала лечение в период от 12 до 22 месяцев (от 35 до 70 лет у людей), а третья группа принимала препарат всего один месяц в возрасте 25 месяцев (около 80 лет у людей).

"Во время этого эксперимента мы хотели разобраться, действительно ли безопасно подобное лечение на протяжении длительного времени. Мы не увидели никаких негативных последствий для здоровья этих животных", – отметил автор исследования Прадип Редди из Института Солка.

Эксперимент показал, что у мышей, получавших факторы Яманаки, не изменились клетки крови и не появились неврологические изменения. Также не было случаев рака ни в одной из групп.

В целом, после лечения мыши напоминали более молодых особей. Их почки и кожа соответствовали паттернам молодых грызунов. Также ученые выяснили, что лечение помогает уменьшать фиброз (рубцевание) тканей.

Не обнаружили возрастных изменений также и в молекулах крови мышей, прошедших лечение.

Омоложение наблюдалось у животных, которые прошли курс продолжительностью от 7 до 10 месяцев. Лечение в течение одного месяца не дало никакого результата.

Ученые отмечают, что положительные эффекты были не слишком очевидны во время лечения. Это говорит о том, что лечение не просто приостанавливает старение, а обращает его вспять, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы разделить эти два явления.