Повернути час назад. Учені успішно омолодили мишей, і це може спрацювати на людях

Дослідники стверджують, що вони не просто призупинили старіння, а перевели біологічний годинник назад.

Учені успішно зупинили старіння у мишей за допомогою техніки клітинного омолодження. Процес старіння вдалося зупинити у мишей середнього та похилого віку. Про це повідомляє Daily Mail.

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Дослідники з Каліфорнії продемонстрували, що можуть повернути клітини мишей "у молодший стан". Для цього було використано чотири молекули, широко відомі як фактори транскрипції Яманаки.

Після ін'єкцій молекул мишам різного віку, їхні нирки та шкіра продемонстрували явні ознаки омолодження. Дослідники вважають, що такий безпечний метод лікування одного разу допоможе людям повернути назад біологічний годинник, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань та раку.

Для омолодження, за словами вчених, знадобиться курс лікування тривалістю від 7 до 10 місяців.

"Цей метод безпечний та ефективний на мишах. Крім боротьби з віковими проблемами, цей підхід надасть біомедичній спільноті новий інструмент для відновлення тканин та організму в цілому. Такий процес може бути запущений завдяки покращенню функцій клітин та стійкості до нейродегенеративних захворювань", — говорить співавтор дослідження та професор Інституту Солка в Сан-Дієго Хуан Карлос Ізпісуа Бельмонте.

"Фактори Яманаки" вперше було виявлено японським ученим, лауреатом Нобелівської премії Шинья Яманакою близько 15 років тому.

[ + – ] Клітинна терапія, що омолоджує, може безпечно повернути назад ознаки старіння у мишей. Фото: возраст мыши

Він виявив, що якщо взяти чотири білки, що регулюють гени, і додати їх до клітин, то останні можна "перепрограмувати". Клітини можуть повернутися до своєї молодшої та адаптивнішої форми, так званих "ембріональних стовбурових клітин".

Ще у 2016 році лабораторія Ізпіса Бельмонте в Інституті Солка заявила, що змогла використати фактори Яманаки для боротьби зі старінням у мишей, а також збільшити їхню тривалість життя.

"Однак, довгострокові наслідки такого перепрограмування залишалися невідомими", – кажуть автори дослідження.

Для того, щоб їх вивчити, команда протестувала клітинне омолодження на здорових мишах у міру їхнього старіння протягом тривалого часу. Одна група мишей отримувала регулярні дози факторів Яманаки в період з 15-місячного до 22-місячного віку, що еквівалентно до людського віку від 50 до 70 років.

Друга група мишей отримувала лікування в період від 12 до 22 місяців (від 35 до 70 років у людей), а третя група приймала препарат лише один місяць у віці 25 місяців (близько 80 років у людей).

"Під час цього експерименту ми хотіли розібратися, чи дійсно безпечне подібне лікування протягом тривалого часу. Ми не побачили жодних негативних наслідків для здоров'я цих тварин", – зазначив автор дослідження Прадіп Редді з Інституту Солка.

Експеримент показав, що в мишей, які отримували фактори Яманаки, не змінилися клітини крові і не з'явилися неврологічні зміни. Також не було випадків раку в жодній із груп.

Загалом, після лікування миші нагадували молодших особин. Їхні нирки та шкіра відповідали патернам молодих гризунів. Також учені з'ясували, що лікування допомагає зменшувати фіброз (рубцювання) тканин.

Не виявили вікових змін також у молекулах крові мишей, які пройшли лікування.

Омолодження спостерігалося у тварин, які пройшли курс тривалістю від 7 до 10 місяців. Лікування протягом одного місяця не дало жодного результату.

Учені зазначають, що позитивні ефекти були дуже очевидні під час лікування. Це говорить про те, що лікування не просто зупиняє старіння, а повертає його назад, хоча потрібні додаткові дослідження, щоб розділити ці два явища.