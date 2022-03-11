"Непорочне зачаття". Вчені змінили гени мишей, щоб ті народжувалися без участі самців

Дослідникам удалося створити штучний приклад партеногенезу, коли відбувається розвиток яйцеклітин без запліднення.

Група вчених спромоглася змінити гени незапліднених ембріонів мишей, щоб вони могли створювати потомство без сперми самців, повідомляє Futurism.

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Учені з Шанхайського університету в Китаї під керівництвом Ян Чан Вея змогли провести генетичну модифікацію генів ембріонів мишей, щоб відтворити потомство без участі самців.

У межах експерименту вчені пересадили генетично змінені ембріони самкам мишей, які народили потомство.Поки що виростити вдалося лише одну мишу, але це доводить, що штучний партеногенез можливий.

Незважаючи на те, що партеногенез здається чимось із області фантастики, проте це явище зустрічається в природі. Деякі види жаб і саламандр можуть розмножуватися без участі самців.

[ + – ] Що стосується ссавців, то зафіксованих випадків партеногенезу в дикій природі немає Фото: Futurism

Але щодо ссавців, то зафіксованих випадків партеногенезу в дикій природі немає. Китайські вчені вважають, що їхнє дослідження може допомогти боротися з безпліддям у людей. Також нові дані можна використовувати в генетичній модифікації сільськогосподарських тварин.

Учені кажуть, що необхідно продовжувати дослідження в цьому напрямі, оскільки ще залишається багато невідомих у цьому "рівнянні". До цього часу не зрозуміло, як саме зміна генів уплинула на потомство мишей.

Нагадуємо, що вчені успішно омолодили мишей, і це може спрацювати на людях. Дослідники вважають, що їм вдалося повернути хід біологічного годинника назад.

Фокус також писав про те, що вчені вважають, що можна відновити популяцію давно зниклих тварин, якщо змінити гени їхніх родичів. І для цього можна почати з щурів, щоб потім відновити навіть мамонтів.