Земля сформировалась намного быстрее, чем считалось: вода на планете также появилась иначе

Современные теории говорят о том, что для полного формирования нашей планеты понадобилось примерно 100 млн лет. Но новое исследование показывает, что этот процесс произошел быстрее.

Сейчас ученые считают, что наша планета появилась из протопланетного диска, окружающего Солнце, примерно 4,6 млрд лет назад. Но на самом деле Земля не сразу превратилась в планету, которую мы знаем. Хотя миллиарды лет назад Земля все равно была другой, для ее полного формирования понадобилось время. Современные теории говорят о том, что для полного формирования нашей планеты понадобилось примерно 100 млн лет. Но новое исследование показывает, что это процесс занял всего несколько миллионов лет, пишет Universe Today.

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Считается, что в течение многих миллионов лет Земля остывала, ведь она была изначально раскаленной сферой, затем появилась атмосфера, магнитное поле, появились движения разных частей земной коры. Затем возникли океаны, которые возможно наполнились водой, принесенной на планету кометами и астероидами. Но ранняя история Земли хранит еще очень много тайн, которые предстоит раскрыть.

Новое исследование ученых из Копенгагенского университета, Дания, представляет доказательства, которые могут опровергнуть общепринятое представление о формировании Земли. Ученые считают, что Земля образовалась в результате очень быстрого накопления мелких камешков миллиметрового размера. И этот процесс длился всего несколько миллионов в лет.

Авторы исследования считают, что как только молодая Земля достигла определенного размера из-за накопления пыли, она "высосала" очень быстро по космическим меркам еще больше пыли из протопланетного диска.

Ученые считают, что вода на Земле появилась не в результате ударов астероидов и комет Фото: NASA

В то же время ученые считают, что вода на Земле появилась не в результате ударов астероидов и комет, а благодаря ледяным частицам из протопланетного диска. То есть именно благодаря этим частицам наша планета стала богата водой.

Но это пока только теория, которая еще требует своего подтверждения, ведь она в корне меняет представление о ранней истории Земли. Интересно, что еще 3 года назад ученые из Парижского университете, Франция, выдвинули подобную теорию, которая была прохладно воспринята научным сообществом.

Еще одним важным выводом, который сделали ученые в своем исследовании, является то, что если их теория верна, то практически на любой каменистой планете (а Земля именно такая) во время формирования может появится вода. Но для этого данная планета должна находится на примерно таком же расстоянии от своей звезды, как Земля от Солнца.

Что касается других планет, то астрономы, как уже писал Фокус, снова приступили к изучению давно известного очень горячего мира, расположенного в более чем 600 световых годах от нас. Ученые считают, что эта планета имеет необычный состав.

Также Фокус писал о том, что новое исследование показывает, что спутник Юпитера Европа на самом деле не такой, как предполагали. Ученые считают, что внутри одного из самых известных спутников самой большой планеты Солнечной системы может вообще не быть ядра.