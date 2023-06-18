Аппарат NASA сделал снимок инопланетной зеленой вспышки на Юпитере: что это (фото)

Космический аппарат "Юнона" прислал на Землю новое поразительное изображение атмосферного явления возле северного полюса газового гиганта.

Аппарат NASA продолжает изучение Юпитера и на этот раз ученые показали уникальный снимок, на котором видно зеленую вспышку в атмосфере гигантской планеты. На самом деле это обычное явление, ведь камера аппарата "Юнона" сделала снимок местной мощной молнии, пишет Space.

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"Юнона" вращается вокруг Юпитера по очень вытянутой эллиптической орбите с июля 2016 года, то есть в этом году исполняется уже 7 лет, как ученые получают уникальные данные о самой большой планете Солнечной системы. Во время своих пролетов мимо Юпитера аппарат часто приближается к полюсам планеты.

"Юнона" вращается вокруг Юпитера по очень вытянутой эллиптической орбите с июля 2016 года Фото: NASA

Во время очередного сближения аппарат NASA запечатлел зеленую вспышку, которая возникла от удара молнии внутри большого атмосферного вихря рядом с северным полюсом газового гиганта. Это изображение было сделано с расстояния в 32 тысячи км над облаками Юпитера.

Аппарат NASA запечатлел зеленую вспышку, которая возникла от удара молнии внутри большого атмосферного вихря рядом с северным полюсом газового гиганта Фото: NASA

По словам ученых из NASA, на самом деле аппарат "Юнона" уже много раз наблюдал за молниями в плотной атмосфере Юпитера. Благодаря этим данным астрономы смогли выяснить, что молнии на другой планете очень похожи на молнии, которые появляются на Земле. Хотя эти явления имеют важные отличия.

Если на Земле самые сильные молнии в основном возникают ближе к экватору планеты, то на Юпитере их чаще можно увидеть как раз возле полюсов. На Земле молнии возникают в облаках, состоящих из воды, а на Юпитере – в облаках, состоящих из раствора аммиака. Фокус уже подробно писал о том, что из себя представляют молнии на Юпитере и как они возникают на планете.

Космический аппарат "Юнона" за время своего изучения Юпитера совершил уже 51 близкий пролет над планетой и следующий ожидается 23 июня этого года.

Так выглядит Юпитер. Видео было сделано с помощью фотографий аппарата "Юнона""

На самом деле основная миссия аппарата NASA завершилась еще в июле 2021 года, но ученые решили ее продлить. Благодаря полученным данным астрономы смогли больше узнать о структуре газового гиганта, о том, как он сформировался и как развивался далее. По словам ученых NASA, наблюдения "Юноны" изменили представление об атмосфере планеты и ее недрах. Миссия аппарата NASA будет продолжаться еще до сентября 2025 года и сейчас "Юнона" изучает не только Юпитер, но и его главные спутники.

Фокус уже писал о том, что настоящим сюрпризом для астрономов стало их новое открытие, которое все еще нужно подтвердить. Моделирование ученых показывает, что на спутнике Юпитера Европе может вообще не быть полностью сформированного внутреннего ядра.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали существует ли какая-либо твердая поверхность внутри таких планет, как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.