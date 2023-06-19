Адское место. Выживание в самом жарком месте на Земле — в Долине Смерти температура достигает 57°C

Помимо адской жары, которая поджидает здесь туристов и местных жителей, угрозу несут и ужасающие ядовитые твари, населяющие калифорнийскую пустыню.

Калифорнийская пустыня Долина Смерти по праву считается самым жарким местом на Земле — летом в среднем температура здесь достигает 49°C, но однажды столбик термометра поднялся до рекордных 57°C, пишет Daily Mail.

Однако опасность этого адского места кроется не только в дьявольских температурах, но и местных обитателях: чего только стоят многочисленные ужасающие скорпионы, тарантулы и ядовитые змеи, которые скрываются в калифорнийской пустыне. Но даже это еще не все — не меньшую опасность представляют и местные шахты, заполненные ядовитым газом. Итак, ученые рассказали о всех опасностях, которые таит Национальный парк Долина Смерти.

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Убийственные температуры

Руководство службы национального парка Долины Смерти предупреждает об опасности убийственных температур, с которыми столкнуться туристы и местные жители. Во-первых, эта калифорнийская пустыня известна, как самое жаркое место на Земле. Во-вторых, она также является самым сухим местом во всей Северной Америке.

Исследователи отмечают, здесь нередко умирают люди, однако реальные потери от болезней, связанных с жарой, до сих пор остаются неизвестными. Максимальная температура, зафиксированная в этом районе, почти 110 лет назад в крошечной деревне Фернас-Крик достигла рекордных 57°C, а ночью опускалась до 0°C.

Ученые отмечают, что эти рекордные температуры вполне нормальны для этого региона, так как ночью песок остывает настолько быстро, что порой случаются заморозки. Чтобы не пасть жертвой опасных температур, местные рейнджеры советуют выпивать не менее 4 л воды в день, чтобы компенсировать обезвоживание. Однако если вы ведете более активный образ жизни, объем выпиваемой воды необходимо увеличить, чтобы поддерживать баланс жидкости и электролитов.

Также смотрители парка советуют летом оставаться на дорогах с твердым покрытием и держать в машине дополнительный запас воды. Отметим, что зимой климат в Долине Смерти немного мягче, однако район все еще подвержен случайным грозам и сильным внезапным наводнениям.

Ужасающие обитатели

Долина Смерти простирается на 225 километров и является домом для некоторых весьма жутких существ: от гремучих змей до скорпионов, и даже пауков черной вдовы. Именно поэтому рейнджеры не советуют оставлять вещи или вступать в места, которые вы не видите четко.

Например, в 2009 году, в горах Иньо в долине был обнаружен скорпион Wernerius inyoensis, который является одним из самых крохотных, обнаруженных в Штатах. Несмотря на то, что этот вид весьма ядовит, но, вероятно, не способен убить человека, чего не скажешь о других обитателях Долины Смерти.

Здесь также водятся тарантулы и змеи Сайдвиндер, последние способны убить ребенка или небольшого животного. Не менее опасными также считаются грызуны, так как взаимодействие с ними или их экскрементами может распространять хантавирусы. Исследователи предупреждают, что основными симптомами вирусов являются:

усталость;

лихорадка;

мышечные боли;

озноб;

проблемы с животом.

Коварные дороги

Это может показаться странным, однако исследователи отмечают, что больше всего людей на самом деле погибают в автокатастрофах в Долине Смерти. Рейнджеры отмечают, что плохой телефонный сигнал ограничивает попытки получить помощь, поскольку долина фактически полностью изолирована от соседнего Лас-Вегаса. Смотрители парка советуют соблюдать ограничение скорости, быть осторожными на крутых спусках и использовать ремень безопасности, чтобы избежать аварии.

буровая шахта глубиной 150 м вызвала общественный резонанс по поводу эксплуатации парков Фото: Getty Images

Ядовитые шахты

В 1800-х множество людей охотно стекались в Долину Смерти, пытаясь добыть золото и серебро. Однако эти попытки потерпели неудачу из-за недостатка воды, топлива и технологий, из-за которых было невозможно найти что-либо стоящее.

По сей день по всей пустыне разбросаны заброшенные шахты. Одной из самых спорных сегодня считается шахта Бораксо, глубина которой составляет чуть более 150 метров. Несмотря на то, что эти места могут показаться интересными для изучения, рейнджеры советуют любой ценой избегать их.

Дело в том, что шахты не только нестабильны, но и могут содержать "карманы с плохим воздухом", а порой и ядовитым газом. По словам исследователей из Университета Невады, опасность состоит в том, что человек, вероятно, не почувствует последствий, пока не покинет шахту.

Человек может войти в такие места, вдыхая чистый воздух над газами, но движение, вызванное ходьбой, будет смешивать газы с чистым воздухом, создавая, возможно, смертельную смесь для него, чтобы дышать на обратном пути.

Конопляные фермы

Местные рейнджеры отмечают, что в некоторых изолированных местах Долины Смерти можно встретить фермы по выращиванию каннабиса, которые представляют потенциальную опасность. Если турист или местный житель случайно наткнется на такую ферму, ему советуют "бежать, идти и ползти" — в общем делать все, чтобы спрятаться.

Ранее Фокус писал о том, что ад на Земле существует, и он находится в России: температура в этой обитаемой точке достигает -71,2 °C.