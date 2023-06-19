Учат языки и уважают бабушку: ученые назвали четыре удивительно пугающих факта о косатках

Нападение китов-убийц на лодки в Гибралтарском проливе заставило ученых вспомнить все, что нам известно об этих чрезвычайно умных хищниках.

В районе Гибралтарского пролива, отделяющего Испанию от Марокко, разговоров только о группе косаток, которые ведут себя странным и весьма агрессивным образом. Вот уже почти три года, с июля 2020 года, здесь фиксируют случаи нападения китов убийц на лодки, пишет Science Alert.

Жертвы нападения косаток рассказывают, что киты-убийцы, вероятно, намеренно нападают на яхты, разрушая их. Известно, что в большинстве случаев объектами агрессии косаток становятся парусные лодки, а усилия китов-убийц направлены на руль. Однако также известны случаи, когда косатки продолжали преследовать лодку, даже после разрушения руля, когда ее буксировали к берегу.

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Существует множество теорий о том, почему это происходит, но исследователи предполагают, что ситуации страннее, чем мы могли бы предположить. Дело в том, что в многовековой морской литературе не зарегистрировано ни единого смертельного случая нападения косаток на людей в дикой природе. Более того, ученые отмечают, что до этого момента нападения косаток на людей в дикой природе в принципе были чрезвычайно редки.

Исследователи все же опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля. Дело в том, что косатки представляют собой 10 тонн обтекаемого жира, мышц и зубов, а их скорость превосходит скорость гоночной яхты. Однако не стоит забывать также о том, что эти киты-убийцы чрезвычайно умны и являются одними из самых эффективных хищников в океане.

Используют диалекты

Известно, что звук является одним из наиболее важных инструментов общения китообразных — звук распространяется в воде намного быстрее, чем по воздуху, а также может преодолевать большие расстояния. Ученым уже известно, что косатки распространены по всему миру, а региональные группы разработали собственные диалекты

В одном из исследований ученые изучили щелчки и свистки, которые группы косаток используют для общения, и пришли к выводу, что все они имеют региональные различия. Предполагается, что это может быть связано с наследственностью, так как именно мать передает свой способ "речи" потомству. Однако ученые также обнаружили, что общий диалект вовсе не является надежным признаком генетической связи. Наоборот, предполагается, что это частично является продуктом местной культуры.

Культурное поведение

Исследователи также обнаружили, что косатки довольно ловко способны учиться друг у друга. Например, летом 1987 года, ученые обнаружили, что в районе Пьюджен-Саунд одна из самок косаток начала носить на голове мертвого лосося. Спустя всего несколько недель косатку из двух соседних стай начали практиковать то же самое.

Ученые также предполагают, что социальное обучение играет важную роль в жизни этих китов. Например, известно, что отдельные региональные группы используют не только собственные диалекты, но также и тактику охоты в зависимости о того, на какую добычу охотятся киты.

Некоторые исследователи также полагают, что культура косаток является важной движущей силой их эволюции, наряду с генетикой китов-убийц. Любопытно, что все косатки относятся к одному виду, однако также имеют и региональные различия.

Ценят бабушек

Косатки ведут стайный образ жизни — их охота предполагает командную работу, в которой каждый выполняет свою задачу. Ученые отмечают, что социальная структура китов-убийц сложна, однако, как правило, во главе стаи стоит самка.

Отметим, что косатки также являются одним из немногих видов в мире, у которых наступает менопауза — после того, как самки теряют возможность размножаться, они направляют свою энергию на поддержку более крупной стаи. Они часто знают лучшие охотничьи угодья и могут помочь своим семьям в трудные времена.

Например, исследование показывают, что после смерти бабушки-косатки в стае возрастает смертность детенышей. Гипотеза бабушки могла бы объяснить эти преимущества, предполагая, что менопауза создает поколение более мудрых членов семьи, которые могут лучше способствовать общему благополучию своих родственников и клана.

Используют другие языки

Несколько лет назад исследователи обнаружили, что косатка по имени Вики научилась воспроизводить звуки, похожие на человеческие слова: "привет" и "пока-пока". Ничто не указывало на то, что она понимала значение этих слов, однако удивительны образом могла повторить эти звуки.

В 2011 году ученые также обнаружили, что косатки способны воспроизводить звуки других косаток, а также других видов, например, дельфинов-афалинов, морских львов.

Ранее Фокус писал о том, почему косатки объединяются, чтобы топить лодки и где они этому научились.