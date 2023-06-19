Не вином единственным. Находки доисторической Греции опровергли распространенные мифы о греках и пиве

Недавние исследования показывают, что древние греки не только славились своими винодельческими навыками, но и любили варить и употреблять пиво. Доказательства были найдены на двух древних поселениях, Архонтико и Аргисса-Магула.

Похоже, доисторические жители покинули эти места после пожаров, оставив после себя множество обугленных артефактов, включая остатки проросших зерен злаков. В Архонтико археологи раскопали около ста отдельных проросших зерен злаков, датируемых ранним бронзовым веком, примерно 2100-2000 годами до н. э. В случае с Агриссой-Магулой, было обнаружено 3500 проросших зерен злаков, датируемых средним бронзовым веком, примерно 2100-1700 годами до н. э, пишет GreekReporter.

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Эти находки свидетельствуют о том, что доисторические греки, кроме своего опыта в виноделии, также занимались производством и потреблением пива. Это открытие стало неожиданностью, поскольку предыдущие данные указывали на то, что в Древней Греции предпочтение отдавали вину как алкогольному напитку.

Хотя это открытие может быть самым древним из известных свидетельств о пиве в Греции, оно не претендует на звание самого древнего в мире. Египетские записи свидетельствуют, что пиво употребляли уже в середине четвертого тысячелетия до нашей эры, а люди на Ближнем Востоке наслаждались янтарным эликсиром уже в 3200 году до нашей эры, согласно исследованию.

Остатки, найденные на остатках двух домов в Архонтико, дали ценную информацию о процессе пивоварения. Эти находки включали большое количество остатков зерновых, концентрацию проросших зерен злаков, молотую зерновую массу и фрагменты размолотых зерен.

Исследователи связывают их состояние с практикой соложения и обугливания. Кроме того, было выдвинуто предположение, что техника пивоварения могла быть занесена в Эгейский регион и северную Грецию через контакты с восточным Средиземноморьем, где эта практика была распространена.

Последствия этого открытия позволяют предположить, что доисторические греки могли использовать алкогольные напитки для круглогодичных празднований, а не ограничивать их потребление определенными сезонами, когда созревал виноград.

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