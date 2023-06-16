Бросают вызов гравитации. Ученые раскрыли секреты, почему арахис танцует

В то время как Мексика может похвастаться фасолью-прыгуном, Аргентина имеет свой собственный танцующий арахис. Это интригующее зрелище происходит, когда арахис бросают в бокал с пивом — практика, к которой прибегают некоторые жители страны танго, поддерживая таким образом тему танца.

Related video

Хотя танцу с арахисом не хватает пышной демонстрации движений, он, безусловно, завораживает. Обычно можно было бы ожидать, что арахис утонет и останется под водой при контакте с пивом, поскольку он, по сути, плотнее окружающей жидкости. Согласно принципу Архимеда, это должно было бы привести их к беспрепятственному путешествию ко дну бокала, пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Однако арахис, кажется, забыл об Архимеде и бросает вызов ожиданиям, выныривая из глубины, как мифический феникс. Недавние исследования пролили свет на потенциальное объяснение этого явления, которое заключается в образовании и прикреплении пузырьков к поверхности арахиса.

Считается, что при падении арахиса вокруг него образуются пузырьки, которые прикрепляются к его внешнему слою. Эта плавучесть, вызванная пузырьками, противодействует силе тяжести, подталкивая арахис обратно к поверхности пива. Но что происходит после их возвращения?

При контакте с пеной на поверхности жидкости пузырьки легко отделяются от арахиса. Избавленный от пузырьков, арахис снова подвергается силе притяжения, опускаясь на дно бокала, где танец начинается заново.

Почему арахис танцует в пиве

Продолжительность этого захватывающего действа варьируется в зависимости от сорта пива и используемого арахиса. Исследователи проводили свое исследование, используя жареный, очищенный и неизмельченный арахис в сочетании с лагером — самой распространенной комбинацией для наблюдения за танцующим арахисом.

Раньше Фокус писал, чем отличается лава и магма. Ученые объяснили, что все очень просто.