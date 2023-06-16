Кидають виклик гравітації. Вчені розкрили секрети, чому арахіс танцює

У той час, як Мексика може похвалитися квасолею-стрибунцем, Аргентина має свій власний танцюючий арахіс. Це гостроцікаве видовище відбувається, коли арахіс кидають у келих з пивом — практика, до якої вдаються деякі жителі країни танго, підтримуючи так тему танцю.

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Хоча танцю з арахісом бракує пишної демонстрації рухів, він, безперечно, зачаровує. Зазвичай можна було б очікувати, що арахіс потоне і залишиться під водою під час контакту з пивом, оскільки він, по суті, щільніший за навколишню рідину. Згідно з принципом Архімеда, це мало б привести їх до безперешкодної подорожі до дна келиха, пише IFLScience.

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Однак арахіс, здається, забув про Архімеда і кидає виклик очікуванням, виринаючи з глибини, як міфічний фенікс. Нещодавні дослідження пролили світло на потенційне пояснення цього явища, яке полягає в утворенні та прикріпленні бульбашок до поверхні арахісу.

Вважається, що під час падіння арахісу навколо нього утворюються бульбашки, які прикріплюються до його зовнішнього шару. Ця плавучість, спричинена бульбашками, протидіє силі тяжіння, підштовхуючи арахіс назад до поверхні пива. Але що відбувається після їхнього повернення?

Контактуючи з піною на поверхні, рідини бульбашки легко відокремлюються від арахісу. Позбавлений бульбашок, арахіс знову піддається силі тяжіння, опускаючись на дно келиха, де танець починається заново.

Чому арахіс танцює в пиві

Тривалість цього захоплюючого дійства варіюється залежно від сорту пива та арахісу, що використовується. Дослідники проводили своє дослідження, використовуючи смажений, очищений і неподрібнений арахіс у поєднанні з лагером — найпоширенішою комбінацією для спостереження за танцюючим арахісом.

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