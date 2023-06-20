Со скоростью 37 000 км/час к Земле летит новый астероид: у него есть большие опасные "друзья"

Очередной астероид стремительно приближается к нашей планете и подлетит на опасное расстояние.

Ученые из NASA предупредили о том, что вечером, 20 июня, на очень близкое расстояние к Земле приблизится еще один космический камень. В ближайшие дни также прогнозируется, что к нашей планете на огромной скорости подлетят еще 3 астероида. Среди них есть и опасный гигант, пишет HiTech.

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Согласно сообщению NASA, мониторинг ближайшего к нам космоса позволил определить траекторию полета сразу нескольких космических камней, которые будет находиться на опасном расстоянии от Земли. Ближе всего к нашей планете подлетит небольшой астероид уже во вторник, 20 июня. Следующие три астероида будут находиться недалеко (по меркам астрономов) от Земли в среду, 21 июня и в субботу, 24 июня.

Какой астероид летит к Земле 20 июня?

Во вторник, вечером 20 июня, ожидается сближение с Землей астероида под названием 2023 LT1, который был обнаружен только в этом году. Этот астероид имеет ширину в 15 метров, то есть он относительно небольшой, но будет находиться от Земли на опасно близком расстоянии.

Согласно расчетам ученых, это расстояние составляет 686 тысяч км, то есть это почти в два раза дальше, чем расположена от нас Луна. Скорость полета этого камня действительно впечатляет – 37 тысяч км/час.

Во вторник, вечером 20 июня, ожидается сближение с Землей астероида под названием 2023 LT1 Фото: ScienceAlert

Какие астероиды считаются опасными для Земли?

Данный астероид опасен только учитывая его расстояние от нашей планеты, ведь по размерам, чтобы считаться опасным он должен быть где-то в 10 раз больше. То есть, если околоземный астероид (это те, которые вращаются вокруг Солнца и пересекают во время полета орбиту нашей планеты) приближается к Земле ближе, чем на 7 млн км и при этом его ширина больше 130-140 метров, то ученые относят такие камни к числу потенциально опасных. Это значит, что при удачном (для астероида, не для Земли) стечении обстоятельств такие камни могут врезаться в планету. А последствия такого удара могут быть разными: от незначительных повреждений инфраструктуры до катастрофы мирового масштаба (все зависит от размера астероида).

Какие еще астероиды летят к Земле на этой неделе?

Согласно прогнозам ученых, в среду, 21 июня, на скорости в почти 16 тысяч км/час к Земле приблизится астероид под названием 2023 HF1. Его также обнаружили в этом году, и его ширина оценивается в 55 метров. При этом расстояние от Земли до космического камня будет составлять 4,8 млн км. То есть по расстоянию этот астероид потенциально опасен.

В субботу, 24 июня, к Земле прилетят сразу два астероида, при этом один из них будет гигантом Фото: EarthSky

А в субботу, 24 июня, к Земле прилетят сразу два астероида, при этом один из них будет гигантом.

70-метровый астероид под названием 2008 LG2 летит к Земле со скоростью в 20 тысяч км/час и будет находиться на расстоянии в 4 млн км от нашей планеты.

А вот гигантский 256-метровый астероид с названием 2002 LT38 летит к Земле со скоростью почти 26 тысяч км/час, но его расстояние от Земли составит 6,5 млн км. Этот космический камень сразу по двум параметрам, и по расстоянию, и по размеру, считается потенциально опасным для Земли.

Все вышеперечисленные астероиды, как говорят ученые, не должны упасть на Землю и пролетят мимо планеты.

Как уже писал Фокус, на одном из околоземных астероидов ученые обнаружили химическое соединение, которое указывает на то, что вода прибыла на Землю именно с помощью таких космических камней.