Главное, не пересолить. На астероиде найдена поваренная соль, что многое меняет для Земли

Американские ученые снова изучили образец околоземного астероида Итокава, и нашла здесь кристаллы обычной поваренной соли. Они не могли появится без присутствия воды.

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Еще 13 лет назад японский космический аппарат "Хаябуса" доставил на Землю первые в истории образцы породы с астероида. Этим космическим камнем оказался околоземный астероид Итокава, ширина которого составляет примерно 610 метров. И все эти годы ученые из разных стран продолжают тщательное изучение этих образцов. Исследователи из Университета штата Аризона, США, обнаружили в составе астероида кристаллы обычной поваренной соли, которые не могли бы появится, если бы рядом не было воды. Это снова меняет представление о том, как вода могла попасть на нашу планету, пишет New Atlas.

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Ученые продолжают искать ответы на вопрос о том, как появилась сложная жизнь на Земле. То, что им удалось найти кристаллы хлорида натрия или обычной поваренной соли в составе астероида Итокава, которые могли сформироваться только в присутствии воды, говорит о том, что астероиды сыграли важную роль и в процессе ее появления на Земле и в зарождении жизни.

Астероид Итокава Фото: JAXA

Сейчас ученые считают, что астероид Итокава, который летает относительно недалеко от Земли (в нескольких млн км от нас), была частью более крупного космического камня, но затем откололся от него. А образец породы, доставленный с астероида представляет собой хондрит, то есть тип метеорита, который является частью каменистого астероида.

По словам американских ученых, они не ожидали найти кристаллы хлорида натрия, ведь такие астероиды не предполагают наличие водоносных минералов.

Авторы исследования указывают на то, что долгое время считалось, что хондриты, то есть упавшие на Землю метеориты с каменистых астероидов, не могли принести воду на планету. Но новое открытие говорит о том, что такие астероиды вероятно содержат гораздо больше воды, чем предполагали ученые.

Конечно же исследователи были очень удивлены своим открытием и сначала скептически отнеслись к полученным результатам. Ведь образец с астероида Итокава мог быть загрязненным другими веществами при попадании на Землю. Но тщательное исследование показало, что все-таки кристаллы обычной соли принадлежат астероиду Итокава.

Астероид Итокава Фото: JAXA

Также в метеорите ученые обнаружили богатый натрием силикатный минерал плагиоклаз. И этот минерал также образовался под воздействием воды. Поэтому исследователи считают, что это доказывает тот факт, что на астероиде Итокава вероятно содержится или содержалось в прошлом много воды.

Астероид Итокава принадлежит к астероидам S-типа, которые считаются самыми распространенными в Солнечной системе. Поэтому ученые предполагают, что теория о появлении воды с помощью астероидов, которые падали на Землю или метеоритов, которые от них откололись, приобретает все большую правдоподобность.

Фокус писал о еще одном исследовании, которое касается астероида Итокава. Ученые пришли к выводу, что на самом деле этот космический камень не является цельным, а представляет собой груду камней, которых удерживает вместе гравитация.

Также Фокус писал о том, что к Земле приближался на опасное расстояние огромный астероид, который мог бы опустошить целый континент на Земле. Ширина этого гиганта оценивается в примерно 850 метров.