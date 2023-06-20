Йохохо и человеческие скелеты: как в Диснейленде появились настоящие останки человека

Известный аттракцион "Пираты Карибского моря" в Диснейленде когда-то выставлял настоящие человеческие останки — факт, который может шокировать в современном мире. Первоначально аттракцион использовал искусственные альтернативы. Стремясь усилить подлинность, "фантазеры" Диснейленда прибегли к использованию реальных материалов.

Интересно, что включение настоящих костей в неожиданных местах выходит за рамки исторического использования Диснейленда. Например, в фильме 1982 года "Полтергейст" использовали настоящие скелеты без ведома некоторых актеров, пишет IFLScience.

Известная платформа для проверки фактов Snopes подтвердила эти слухи и обнаружила, что актриса ДжоБет Уильямс в одном из интервью рассказала о своем предположении, что скелеты были лишь реквизитом, изготовленным из пластика или резины. Обнаружение того, что были использованы настоящие скелеты из-за дороговизны производства реалистичных имитаций из искусственных материалов, расстроило всю съемочную группу.

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Решение использовать настоящие кости на пиратском аттракционе в Диснейленде также было обусловлено ограниченными возможностями синтетических скелетов в ту эпоху. По словам Джейсона Сурелла, бывшего продюсера Диснея, который подробно описал это в своей книге "Пираты Карибского моря: от волшебного королевства до кино", имевшиеся в то время "искусственные скелеты" считались неубедительными.

К тому же, на строительство аттракциона уже были потрачены значительные средства, эквивалентные совокупной стоимости всего парка. Поэтому гардеробщики решили, что нецелесообразно продолжать инвестировать в изготовление реалистичных скелетов. Вместо этого они приобрели человеческие останки в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

С развитием технологий Диснейленд в конечном итоге заменил оригинальные экспозиции скелетов на чрезвычайно реалистичные модели. Эти новые скелеты превзошли аутентичность своих предшественников. Сурелл также рассказал, что кости были репатриированы в соответствующие страны происхождения и надлежащим образом похоронены.

Торговля человеческими останками остается сложным правовым вопросом в Соединенных Штатах. Кейтлин Доти, известная своей книгой "Съест ли меня моя кошка и другие животрепещущие вопросы о смерти", объяснила, что федеральное законодательство не запрещает владеть, покупать или продавать человеческие останки, за исключением случаев, когда речь идет об останках коренных американцев.

Регулирование таких операций относится к юрисдикции отдельных штатов, причем примерно 38 штатов имеют законы, которые теоретически запрещают продажу человеческих останков. Однако исполнение этих законов часто является неоднозначным, запутанным и непоследовательным.

Тем не менее утешает то, что нынешняя итерация "Пиратов Карибского моря" в Диснейленде теперь имеет пластиковые копии, что позволяет посетителям наслаждаться аттракционом без тревожного присутствия настоящих костей.

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