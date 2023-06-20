Воскрешая клетки: ученые запустили выработку инсулина заново, с помощью лекарства от рака

У ученых появился неожиданный союзник в борьбе с диабетом первого типа: препарат против рака, который стимулирует клетки поджелудочной железы к выработке инсулина.

Исследователи из австралийского Института сердца и диабета Бейкера успешно убедили клетки поджелудочной железы вырасти заново, в качестве производителей инсулина. Они добились этого, используя смесь препарата для лечения рака и противовоспалительного средства из кладовой матушки-природы, что может стать предвестником нового подхода к оказанию помощи больным диабетом 1 типа, пишет New Atlas.

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В этом эксперименте команда ученых объединила искусственное соединение, обычно используемое против рака, с противовоспалительным веществом природного происхождения, чтобы стимулировать рост клеток, вырабатывающих инсулин, в поджелудочной железе. Этот значительный скачок открывает потенциальный путь к возобновлению выработки инсулина у людей, страдающих диабетом первого типа — заболеванием, которое упорно не поддается лечению.

У людей, страдающих диабетом первого типа, бета-клетки — фабрики по производству инсулина в поджелудочной железе, подвергаются атаке собственной иммунной системы организма, что приводит к резкому снижению выработки инсулина. Исследователи давно ищут методы лечения, которые помогут омолодить эти заглушенные бета-клетки. Международная диабетическая федерация сообщила, что в 2022 году в мире будет 8,75 миллиона человек, страдающих диабетом 1 типа.

Поджелудочная железа — это сложный орган, состоящий из двух типов клеток: эндокринных и экзокринных. Эндокринные клетки — это гормональный диспетчерский центр организма, выделяющий инсулин и другие гормоны, а экзокринные клетки действуют как химическая кухня, готовя ферменты, которые помогают пищеварению в тонком кишечнике. Клетки, выстилающие трубки или "протоки", по которым доставляются ферменты поджелудочной железы, известные как протоковые клетки, как показали предыдущие исследования, могут превратиться в бета-клетки, вырабатывающие инсулин.

Команда Института Бейкера использовала метод "два в одном", сочетая синтетический ингибитор EZH2, обычно используемый при лечении рака, с триптолидом, соединением, полученным из китайской травы, известной своим противовоспалительным и противораковым действием. Ген EZH2 действует как архитектор будущего клетки, направляя незрелые клетки к их окончательной форме. Однако, когда EZH2 слишком усердствует, рост клеток может стать нерегулируемым, что является возможным путем к развитию рака. Ингибиторы EZH2 работают как тормозная система, предотвращая этот беглый рост клеток.

Через 48 часов эта комбинация дала желаемый эффект, успешно восстановив потенциал протоковых клеток к трансформации, что позволило им превратиться в бета-подобные клетки, вырабатывающие инсулин. Более того, эти новоиспеченные клетки продемонстрировали свою способность вырабатывать инсулин под воздействием глюкозы.

Исследователи, несмотря на осторожность, были воодушевлены своими первыми результатами. Они считают, что эти обновленные клетки потенциально можно заставить вырабатывать инсулин и увеличить секрецию инсулина в ответ на воздействие глюкозы. Для того чтобы понять точную механику действия этих препаратов, необходимы дальнейшие исследования, но уже первые результаты обнадеживают, давая надежду на появление нового пути лечения диабета первого типа.

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