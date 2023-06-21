Голодные игры. Самые одинокие черные дыры оказались и самыми ненасытными

Новое исследование смогло объяснить, как галактики и их окружение влияют на поведение черных дыр в их центрах.

Ученые из Университета Джеймса Мэдисона, штат Вирджиния, США, обнаружили интересную особенность сверхмассивных черных дыр в центрах галактик, которые находятся в космических пустотах Вселенной. Оказалось, что эти черные дыры могут поглощать окружающую материю в больших масштабах, чем это делают такие же объекты в галактиках, сосредоточенных в более густонаселенных регионах космоса, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Последние 10 лет астрономы пытаются выяснить, являются ли слияния галактик основной причиной того, что при таком объединении происходит сильное перенаправление вещества в их центральные черные дыры. То есть, является ли причиной роста черных дыры увеличение количества "еды" для них за счет слияния галактик.

В результате нового исследования астрономы обнаружили более 20 тысяч одиноких черных дыр, расположенных в центрах галактик, которые в свою очередь находятся в космических пустотах. То есть у них практически нет соседей. И в то же время эти черные дыры поглощают материю намного чаще, чем это делают черные дыры в более густонаселенных галактиками регионах Вселенной.

По словам ученых, это открытие меняет нынешнее представление о развитии галактик и их центральных черных дыр.

Последние 10 лет астрономы пытаются выяснить, являются ли слияния галактик основной причиной того, что при таком объединении происходит сильное перенаправление вещества в их центральные черные дыры Фото: NASA

Что такое космическая пустота?

По словам ученых, космические пустоты составляют примерно 50% всей нашей Вселенной и это регионы космоса, где, либо вообще нет галактик, либо их очень мало. В основном такие пустоты, которые можно представить в виде гигантского космического пузыря имеет в ширину более 500 млн световых лет. Считается, что в этих пустотах находится примерно 20% всех галактик. Остальные же 80% галактик расположены в более густонаселенных регионах, где они часто объединяются в скопления галактик.

Некоторые теории предполагают, что даже наша галактика, Млечный Путь, может находиться внутри космической пустоты шириной в 1 млрд световых лет. Но это пока не доказано.

Галактики и их поведение

Когда галактики находятся близко друг к другу, то в процессе своей эволюции они со временем сливаются в одно целое. Например, через несколько миллиардов лет Млечный Путь объединится с галактикой Андромеды.

Когда происходит слияние галактик, считается, что появляется много материи, которая отправляется для повышения массы центральной черной дыры. Но до сих пор не ясно как именно происходит этот процесс и является ли он основой причиной роста черных дыр.

С другой стороны, исходя из этого предположения, не ясно, как могут вырасти одинокие черные дыры, которые находятся в галактиках, где почти нет соседей.

По словам ученых, это открытие меняет нынешнее представление о развитии галактик и их центральных черных дыр Фото: Inverse

Результаты исследования

Новое исследование предполагает, что галактики в космических пустотах имеют больше возможности для перенаправления материи к своим черным дырам, чем объекты в скоплениях галактик. Дело в том, что им не нужно делится своим веществом с соседями. Также ученые считают, что черные дыры поглощают больше материи в одиноких галактиках маленького и среднего размера, расположенных в космических пустотах, чем в таких же, но больших галактиках.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили в космосе объект, который более горячий, чем Солнце. Оказалось, что это очень уникальный коричневый карлик.

Также Фокус писал о том, что ученые объяснили насколько возможно то, что наша планета, а может и весь космос на самом деле существуют внутри огромной черной дыры.