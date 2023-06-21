Второй раз в истории. Обнаружена мертвая звезда с очень быстрым вращением: в 300 раз быстрее Земли

Астрономы обнаружили необычную звезду на расстоянии в 773 световых года от нас.

Ученые из Уорикского университета, Великобритания, заявили о том, что им удалось обнаружить во второй раз в истории исследования космоса белый карлик-пульсар. Эта мертвая звезда вращается очень быстро вокруг своей оси, примерно в 300 раз быстрее, чем это делает Земля. Новое открытие может помочь в изучении эволюции звезд, а также поможет понять, как такие очень редкие космическое объекты создают мощные магнитные поля, пишет Space.

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Звезды, которые называют белыми карликами являются остатками звезд, похожих на Солнце. Когда такие звезды заканчивают свою жизнь, то они выбрасывают свою плазму в космос и за счет этого расширяются до красных гигантов, но затем через миллионы лет они сжимаются до размеров планет. Таким образом появляются белые карлики, которые еще называют мертвыми звездами, хотя на самом деле они продолжат проявлять некоторую активность. Солнце тоже умрет через 4,5 млрд лет и станет такой же мертвой звездой, но перед этим оно уничтожит Меркурий, Венеру, Землю и Марс.

Солнце тоже умрет через 4,5 млрд лет и станет такой же мертвой звездой, но перед этим оно уничтожит Меркурий, Венеру, Землю и Марс Фото: Forbes

Некоторые белые карлики остаются активными, когда у них есть звезда-компаньон. Именно такой белый карлик-пульсар под названием J1912–4410 обнаружили астрономы в двойной звездной системе на расстоянии в 773 световых года от нас. Это только второй случай в истории, когда ученым удалось найти такой редкий тип звезд. Впервые это произошло в 2016 году.

Недавно открытая звезда имеет примерно такую же массу, как и Солнце, но по размерам напоминает Землю. При этом она вращается вокруг своей оси невероятно быстро, примерно в 300 раз быстрее, чем это делает Земля.

Также ученые выяснили, что этот белый карлик-пульсар имеет более низкую температуру, чем остальные подобные звезды. Например, в среднем температура белых карликов может достигать 100 тысяч градусов, а эта звезда имеет температуру 13 тысяч градусов Цельсия.

Ученым удалось обнаружить во второй раз в истории исследования космоса белый карлик-пульсар Фото: space.com

Во время своего быстрого вращения J1912–4410 выпускает мощные потоки излучения на звезду красный карлик, которая находится рядом. Поэтому вся система, в том числе и сам белый карлик как бы пульсируют, то есть яркость постоянно меняется через определенные промежутки времени.

Ученые считают, что такая пульсарная активность белого карлика связана с сильным магнитным полем, но до сих пор не ясно, что является его источником.

Астрономы предполагают, что в ядре этой звезды может находиться динамо-машина, как у Земли, которая создает наше магнитное поле. При этом звездное магнитное поле намного мощнее. Ученые считают, что дальнейшее изучение новой звезды поможет подтвердить это теорию, а также может дать новое понимание эволюции звезд.

Также новое открытие подтвердило теорию о том, что таких белых карликов-пульсаров может быть много во Вселенной и их нужно только найти.

Фокус уже писал о том, что согласно новому исследованию, самые одинокие черные дыры являются и самыми ненасытными. Новое исследование смогло объяснить, как галактики и их окружение влияют на поведение черных дыр в их центрах.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили уникальный коричневый карлик, класс объектов, которые нельзя считать ни планетами, ни звездами. Этот коричневый карлик оказался рекордсменом среди себе подобных по температуре.