Стремглав несется в адскую жару. Ученые назвали континент, нагревающийся быстрее других

Новое исследование показывает, что температура здесь повышается вдвое быстрее, чем в любом другом месте на Земле.

19 июня ученые опубликовали новый обширный климатический отчет, в котором говорится, что один из континентов Земли нагревается вдвое быстрее других. Данные свидетельствуют о том, что температура тут повысилась на 1,2 градуса по Цельсию, начиная с 1980-х годов, пишет Forbes.

Речь идет о Европе — именно этот континент является самым быстро нагревающимся в мире, что способствует сильным лесным пожарам, засухе, а также росту смертности, связанной с жарой. И это только то, что произошло за последние несколько лет.

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Исследователи отмечают, что прошлый 2022 год ознаменовался весенней и летней засухой на большей части Европы; рекордной жарой; лесными пожарами в Чехии, Франции, Словении, Португалии, Великобритании и Испании, рекордной потерей ледникового льда в европейских Альпах.

Статистика свидетельствует о том, что лишь в прошлом году от сильной жары в Европе погибло более 16 000 человек, а ущерб, нанесенный наводнениями и штормами, вызванными погодными и климатическими экстремальными явлениями, составил около 2 миллионов долларов.

В отчете исследователи также отмечают, что от беспрецедентных изменений климата сильно пострадали европейская экономика и местные экосистемы. Например, Пиренейский полуостров, обеспечивающий водой всю Испанию, четвертый год подряд был подвержен чудовищной засухе. Засуха также сильно ударила по фермерам Франции и Германии — в результате урожай зерновых и винограда упал ниже среднего, а ледники пережили новый рекорд потери массы.

По данным ученых из NASA, с середины 1800-х годов наша планета нагревается с беспрецедентной скоростью — промышленная революция привела к резкому увеличению использования ископаемого топлива и другим действиям человечества, наносящих ущерб климату Земли. В результате все это привело к скорости потепления Земли, невиданной за последние 10 000 лет.

Климатические изменения затронули атмосферу, океан и биосферу планеты. В новом климатическом отчете говорится о том, что сегодня средняя температура в Европе на 2,3 градуса по Цельсию выше, чем в доиндустриальные времена. Это значит, что континент нагревается вдвое быстрее, чем любой другой на планете.

Данные также свидетельствуют о том, что в 2022 году количество теплых дней в Европе увеличилось на рекордные 30% в среднем за год. Температура была на 7–10 градусов по Цельсию выше средней в течение семи из 12 месяцев 2023 года, а в июле температура впервые за всю историю наблюдений в Великобритании достигла 40 градусов по Цельсию.

Исследователи настаивают, что эта печальная статистика призвана еще раз напомнить человечеству о том, что, если ситуация не изменится, с каждым годом засуха, лесные пожары и наводнения будут становиться лишь масштабнее.

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