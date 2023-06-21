Медленное утопление. Устрашающая анимация NASA демонстрирует подъем уровня моря за последние 30 лет

Исследователи показали леденящее кровь видео того, как уровень воды в Мировом океане медленно повышается с каждым годом.

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Десятилетиями исследователи твердят о том, что деятельность человека неумолимо приближает планету к глобальному потеплению — со временем нас ждут все более сильные волны тепла, жара обрушивается на разные уголки Земли, а уровень моря неумолимо повышается, пишет Science Alert.

Климатические последствия могут показаться чем-то эфемерным, но исследователи NASA разработали новую анимацию, которая наглядно показывает, как менялся уровень Мирового океана за последние 30 лет — увы, видео выглядит, как медленное утопление.

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Автором работы является визуализатор данных для студии научной визуализации NASA Эндрю Кристенсен. В своей анимации он использовал данные об изменении глобального уровня моря, зафиксированные спутниками, пролетавшими над Землей в период с 1993 по 2022 годы. Автор анимации преобразил сложные цифры в нечто более понятное и, правду сказать, пугающее.

Исследования показывают, что за последние 30 лет глобальный уровень моря поднялся чуть более чем на 9 сантиметров. Это могло бы показаться несущественным, однако Кристинсен визуализировал их в виде воды, плещущейся за стеклом окна, похожего на иллюминатор корабля. Стоит отметить, что анимация выглядит чрезвычайно реалистично.

Три десятилетия в разрезе всей истории Земли кажутся весьма незначительными, однако исследователи отмечают, что это не совсем так. Ожидается, что еще миллионы людей пострадают от повышения уровня моря: береговые линии, вероятно, "исчезнут", если выбросы не будут в срочном порядке сокращены до нуля.

Авторы анимации отмечают, что она призвана показать человечеству, что у деятельности людей есть свои последствия и они вполне реальны. По словам Кристинсена, при воспроизведении анимации на 85-дюймовом дисплее с разрешением 4К метки измерений в видео соответствуют реальному миру. Фактически исследователи воспроизводят "медленное затопление" лодки через иллюминатор.

Отметим, что с 1993 года уровень моря регулярно измеряется спутниками, которые отслеживают микроволновые сигналы с поверхности океана. Это помогает им определить, сколько времени потребуется, чтобы вернуться. Далее эта информация преобразовывается и с помощью нее можно рассчитать высоту поверхности моря.

По словам директора отдела наук о Земле NASA Карен Сен-Жермен, имея четкое преставление о недавнем повышении уровня моря, исследователи могут четче спрогнозировать, насколько и как быстро океаны будут продолжать подниматься.

Данные используются в глобальных климатических моделях, которые пытаются согласовать различные элементы состояния поверхности нашей планеты. Исследователи отмечают, что атмосфера Земли миллионы лет была "уютным одеялом" планеты, однако сейчас Земля буквально изнемогает под тяжестью выбросов парниковых газов. При этом именно океаны поглощают рекордные 90% тепла, которое люди своей деятельностью добавили в систему планеты.

По сути, верхние несколько метров океана хранят столько тепла, сколько вся атмосфера Земли. Когда морская вода нагревается, она расширяется, повышая уровень моря. Именно поэтому исследователи полагают, подобная анимация может заставить людей иначе взглянуть на экологические проблемы, показывая, что все они на самом деле реальны и усугубляются быстрее, чем мы могли бы предположить.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что ураганы заставляют океаны прогреваться все глубже.