Повільне втоплення. Жахлива анімація NASA демонструє підйом рівня моря за останні 30 років

Дослідники показали відео, від якого стигне кров, де показано як рівень води у Світовому океані повільно підвищується з кожним роком.

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Десятиліттями дослідники твердять про те, що діяльність людини невблаганно наближає планету до глобального потепління — згодом на нас чекають дедалі сильніші хвилі тепла, спека вже обрушується на різні куточки Землі, а рівень моря невблаганно підвищується, пише Science Alert.

Кліматичні наслідки можуть здатися чимось ефемерним, але дослідники NASA розробили нову анімацію, яка наочно показує, як змінювався рівень Світового океану за останні 30 років — відео виглядає, як повільне втоплення.

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Автором роботи є візуалізатор даних для студії наукової візуалізації NASA Ендрю Крістенсен. У своїй анімації він використав дані про зміну глобального рівня моря, зафіксовані супутниками, що пролітали над Землею в період із 1993 по 2022 роки. Автор анімації перетворив складні цифри на щось зрозуміліше і, направду, страшне.

Дослідження показують, що за останні 30 років глобальний рівень моря піднявся трохи більш як на 9 сантиметрів. Це могло б здатися несуттєвим, проте Крістенсен візуалізував їх у вигляді води, що хлюпає за склом вікна, схожого на ілюмінатор корабля. Анімація виглядає надзвичайно реалістично.

Три десятиліття у розрізі всієї історії Землі здаються дуже незначними, проте дослідники зазначають, що це не зовсім так. Очікується, що ще мільйони людей постраждають від підвищення рівня моря: берегові лінії, ймовірно, "зникнуть", якщо викиди не будуть скорочені до нуля.

Автори анімації зазначають, що вона покликана показати людству, що діяльність людей має свої наслідки й вони цілком реальні. За словами Крістенсена, при відтворенні анімації на 85-дюймовому дисплеї з роздільною здатністю 4К мітки вимірів у відео відповідають реальним. Фактично дослідники відтворюють "повільне затоплення" човна через ілюмінатор.

Зазначимо, що з 1993 року рівень моря регулярно вимірюється супутниками, які відстежують мікрохвильові сигнали із поверхні океану. Це допомагає їм визначити, скільки часу буде потрібно, щоб повернутися. Далі ця інформація перетворюється і з її допомогою можна розрахувати висоту поверхні моря.

За словами директорки відділу наук про Землю NASA Карен Сен-Жермен, маючи чітке уявлення про нещодавнє підвищення рівня моря, дослідники можуть чіткіше спрогнозувати, наскільки і як швидко океани продовжуватимуть підійматися.

Дані використовуються у глобальних кліматичних моделях, які намагаються узгодити різні елементи стану поверхні нашої планети. Дослідники відзначають, що атмосфера Землі мільйони років була "затишною ковдрою" планети, проте зараз Земля буквально знемагає під вагою викидів парникових газів. До того ж саме океани поглинають рекордне 90% тепла, яке люди своєю діяльністю додали до системи планети.

Насправді верхні кілька метрів океану зберігають стільки тепла, скільки вся атмосфера Землі. Коли морська вода нагрівається, вона розширюється, підвищуючи рівень моря. Саме тому дослідники вважають, що подібна анімація може змусити людей інакше поглянути на екологічні проблеми, показуючи, що всі вони насправді реальні й посилюються швидше, ніж ми могли б припустити.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що урагани змушують океани прогріватися дедалі глибше.