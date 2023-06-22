На Солнце появилась самая сильная вспышка: Землю накроет геомагнитная буря (видео)

На нашей звезде появился очередной сильнейший выброс энергии. От этого уже пострадала планета.

На Солнца произошла самая сильная вспышка, которая принадлежит к классу Х. Это самые мощные выбросы энергии из всех возможных на нашей звезде. Изначально ученые не предполагали появление геомагнитной бури на Земле, но новые данные указали, что скоро она все же появится, пишет Space.

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Космический аппарат SDO стал свидетелем появления на Солнце самой мощной солнечной вспышки. Если точнее, то этот выброс излучения на нашей звезде принадлежит к классу самых мощных вспышек, который имеет обозначение класс Х. По словам ученых, новая мощная вспышка принадлежит к классу Х1.1, то есть это один из самых низких пределов уровня выброса энергии в данном классе таких событий. На самом деле солнечные вспышки этого типа могут иметь бесконечное количество числовых обозначений после буквы Х, ведь это самые опасные для Земли энергетические события.

На нашей звезде появился очередной сильнейший выброс энергии Фото: NASA

Эта вспышка на Солнце произошла в солнечном пятне под названием AR3341 еще вечером во вторник, 20 июня. Таких пятен появляется на нашей звезде все больше, и они провоцируют появление мощных вспышек все чаще из-за того, что Солнце постепенно идет к пику своей активности. Считается, что больше всего самых мощных вспышек можно ожидать уже через полтора года.

Как стало известно ученым, поток заряженных частиц, которые улетели в космос в результате вспышки класса Х, достиг Земли за чуть больше, чем 8 минут. Хотя такое излучение не может напрямую повлиять на людей, оно влияет на работу спутников, систем навигации и связи. В результате нового взрывного события на Солнце, над территорией Северной Америки на некоторое время случились перебои в работе коротковолновой связи.

Космический аппарат SDO стал свидетелем появления на Солнце самой мощной солнечной вспышки

Также во время очередной солнечной вспышки произошел выброс большого количества плазмы в космос, известный как корональный выброс массы. Изначально данные показали, что этот поток плазмы отправился не в сторону Земли, а скорее всего достигнет Марса. Поэтому появление геомагнитной бури на нашей планете не ожидалось. Ученые предположили, что, учитывая то, что солнечная плазма при столкновении с атмосферой Земли также вызывает очень яркие полярные сияния, то нечто подобное стоит ожидать и на Красной планете.

Таким потокам плазмы обычно необходимо несколько дней для достижения Земли, и новые данные показали, что все-таки в результате новой мощной вспышки на Солнце, эта плазма летит к нашей планете. При столкновении с магнитным полем Земли выброс из Солнца вызывает геомагнитные бури разной мощности. Ученые ожидают, что такая геомагнитная буря появится уже в пятницу, 23 июня, и ее влияние будет ощущаться еще в течение нескольких дней. Стоит уточнить, что, согласно расчетам ученых, это будет далеко не самая сильная геомагнитная буря и она будет принадлежать к классу G1 или G2. Возможность появления новых проблем со связью, с работой спутников в космосе и энергосистем на планете также сохраняется. И конечно же можно ожидать появление ярких полярных сияний.

Как уже писал Фокус, ученые показали, как свет Солнца в течение года попадает на разные части нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что на недавних изображениях Солнца можно увидеть огромные солнечные пятна, а также Международную космическую станцию, которая пролетает мимо нашей звезды.