Стихи на амфоре. Археологи нашли уникальный артефакт с работами Вергилия (фото)

Во время исследовательских работ университетов Кордовы, Севильи и Монпелье, в муниципалитете Горначуэлос (Кордова) нашли фрагмент амфоры. Она происходит из римской провинции Бетика и датируется примерно 1800 годами. Самым интересным является то, что фрагмент покрыт текстом.

Хотя на древних керамических сосудах обычно есть гравировка, содержащая подробную информацию о производителях, количестве и налогах, этот обломок размером 6 см на 8 см отличается необычно объемной текстовой надписью, пишет Arkeonews.

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Находка обломка амфоры в районе равнины реки Гвадалквивир не является неожиданностью. Эта местность имела огромное значение как центральный центр производства оливкового масла и торговли им во всей Римской империи.

Кордуба, современная Кордова, и ее окрестности были свидетелями того, как выращивалась и фасовалась значительная часть оливкового масла, поставляемого в Рим. Этот факт подтверждают остатки амфор с печатями "Betica", сохранившиеся на горе Тестаччо.

Масляные амфоры из Бетики издавна известны своим богатым эпиграфическим наполнением. Исторически известно, что римские гончары ставили на этих сосудах свои печати или писали этикетки (tituli picti), содержащие имена, даты или места. Однако наличие стихов было беспрецедентным.

Поэтому поначалу фрагмент амфоры с выгравированным текстом казался обычной вещью, не имеющей особого значения. Но все изменилось, когда специалисты успешно расшифровали эпиграф, обнаружив следующие слова: "S vais avoniam glandemm arestapoqv tisaqv it".

Благодаря тщательному наложению и тщательному анализу исследователи пришли к выводу, что текст соответствует седьмому и восьмому стихам первой книги "Георгики" — поэмы, написанной Вергилием в 29 г. до н. э., посвященной сельскому хозяйству и сельской жизни.

Текст соответствует седьмому и восьмому стихам первой книги "Георгики" — поэмы, написанной Вергилием в 29 г. до н. э., посвященной сельскому хозяйству и сельской жизни Фото: Iván González Tobar/Labex Archimède; University of Córdoba

Исследователи выдвинули важную гипотезу: стихи, написанные на нижней части амфоры, не предназначались для видимого показа. Они предполагают, что автором мог быть квалифицированный рабочий или, возможно, даже ребенок, работавший на фабрике, ответственной за производство амфор. Так или иначе, строки четко указывают на то, что человек, который выгравировал буквы на глине, имел более высокий уровень образования, чем традиционно приписывают таким работникам.

Вергилий, также известный как Публий Вергилий Марон, был самым выдающимся поэтом Золотого века Рима. Родившись в 70 г. до н. э. и умер в 19 г. до н. э., Вергилий пережил всю античность и продолжает восхищать читателей по сей день, в частности "Энеида", которая остается его самым известным шедевром.

Произведения Вергилия использовали как учебные материалы в школах, способствуя обучению детей грамоте. В частности, "Энеида" нашла свое место в школьной программе, а ее стихи служили педагогическими упражнениями для многих поколений. Поэтому стихи Вергилия нередко можно встретить на обломках керамических строительных материалов, ведь их часто использовали римские школьники на своих письменных дощечках. Однако наличие этих стихов на амфоре вызывает интригующие вопросы: почему на сосуде, который использовался для хранения, и почему именно "Георгики", а не "Энеида"?

В любом случае стихи, украшающие амфору из Горначуэлоса, являются исключительной уникальностью, порождающей множество вопросов без ответов.

Эксперты предполагают, что лицо, ответственное за надпись, либо занималось упражнением на память, либо имело целью научить ребенка читать — свидетельство длительного влияния литературного наследия Вергилия.

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