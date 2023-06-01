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Технологии и наука

Долг возрастом 800 лет: расшифрованная руническая надпись на стене церкви в Дании удивила ученых

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Фото: Arkeonews | Ученые недавно расшифровали надпись, сделанную на стене церкви в городе Сондер Асминдруп, Дания

Ученые недавно расшифровали надпись, сделанную на стене церкви в городе Сондер Асминдруп, Дания. Как оказалось, этот текст был своеобразной долговой распиской, свидетельством того, что обычные люди умели создавать юридические контракты, сопоставимые с работой профессиональных писарей.

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Недавно в Дании совершили интригующее открытие, проливающее свет на давнюю юридическую операцию. На стене церкви в городе Сондер Асминдруп, расположенном на Зеландии, восточном датском острове, есть надпись, которая уже более века захватывает экспертов. Текст, написанный рунами и на латинском языке, оказался записью о долге 800-летней давности, пишет Arkeonews.

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Надпись состоит из двух строк, верхняя из которых написана архаичными датскими рунами. Ее расшифровка состоялась в 1909 году и обнаружила фразу "Токе взял серебро в долг у Рагнхильд". Однако нижняя строка оставалась загадкой из-за своеобразного сочетания рун и латинских букв.

Лишь недавно эксперты успешно разгадали вторую строку, что дало важное понимание значения надписи как юридически обязательного признания долга восьмисотлетней давности. Лисбет Имер, исследовательница письменности и рунологии из Национального музея, сотрудничала с Андерсом Лигаардом Кнудсеном, старшим редактором Diplomatarium Danicum — учреждения, которое публикует средневековые документы в Дании — над расшифровкой текста.

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Надпись состоит из двух строк, верхняя из которых написана архаичными датскими рунами
Фото: Frederikke Reimer, National Museum

Перевод второй строки звучит так: "2-го мая в год спасения 1210". Это откровение Лисбет Имер указывает на то, что дата заимствования Токе у Рагнхильды была должным образом зафиксирована, тем самым придав надписи юридическую силу, которая сохраняется по сей день.

Лисбет Имер считает эту находку чрезвычайной в датском контексте и редкой в международном масштабе. Подобные примеры включают договор о пользовании дорогой, найденный на приходской церкви в Готланде, Швеция, договор купли-продажи земли, задокументированный на стене Софийского собора в Киеве и решение по долговому делу в храме Святого Пантелеймона в Галиче.

Как правило, юридические документы такого рода хранятся исключительно на пергаменте и происходят преимущественно из высших эшелонов общества. Их выживание часто зависит от того, что они сохранились в более поздних копиях. Надпись в Сондер Асминдруп свидетельствует о распространенном использовании письменных соглашений среди, вероятно, обычных фермеров, раскрывая ранее неизвестный аспект средневековой жизни.

Более того, эта находка является свидетельством того, как простолюдины, жившие в сельских приходах, были способны создавать юридические контракты, сравнимые с теми, которые создавали профессиональные писцы, обслуживающие элиту.

В то время как латинский язык и буквенное письмо были привычными в судебном процессе, церковные надписи преимущественно использовали народный язык и руны. Надпись в Сондер Асминдрупе, однако, углубляется в дела обычных сельских фермеров, что добавляет ему интриги.

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Перевод второй строки звучит так: "2-го мая в год спасения 1210"
Фото: Frederikke Reimer, National Museum

Это откровение подчеркивает широкое использование и распространение письменности, бросая вызов существующим предположениям. Долговая расписка, найденная на стене церкви, не была капризным каракулем, а скорее значительной демонстрацией передовых практик письма в сельских общинах. Лисбет Имер выражает свое восхищение, подчеркивая, что такие замечательные примеры раньше были редкостью.

Стоит отметить, что надписи на церковных стенах — не такая уж и редкость. Примерно 50 церквей в староданском регионе, включая Сканию, могут похвастаться около 200 надписями, высеченными на известковой штукатурке. Вполне вероятно, что подобные долговые записи существуют и на стенах других датских церквей, но многие из них были утрачены или скрыты под штукатуркой в период Реформации.

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