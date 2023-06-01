Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Технології та наука

Борг віком 800 років: розшифрований рунічний напис на стіні церкви у Данії здивував науковців

Данія, церква, руни, латина, храм, напис, рунічний напис, писемність, середньовіччя, борг, боргова розписка, Софійський собор, Київ, Галич, знахідка, історія, писарі, юристи, розшифровка, дослідження
Фото: Arkeonews | Вчені нещодавно розшифрували напис, зроблений на стіні церкви в місті Сондер Асміндруп, Данія

Вчені нещодавно розшифрували напис, зроблений на стіні церкви в місті Сондер Асміндруп, Данія. Як виявилося, цей текст був своєрідною борговою розпискою, свідченням того, звичайні люди вміли створювати юридичні контракти, які можна порівняти з роботою професійних писарів.

Related video

Нещодавно в Данії зробили гостроцікаве відкриття, яке проливає світло на давню юридичну операцію. На стіні церкви в місті Сондер Асміндруп, розташованому на Зеландії, східному данському острові, є напис, який вже понад століття захоплює експертів. Текст, написаний рунами та латинською мовою, виявився записом про борг 800-річної давнини, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Напис складається з двох рядків, верхній з яких написаний архаїчними данськими рунами. Його розшифровка відбулася у 1909 році і виявила фразу "Токе взяв срібло в борг у Рагнхільд". Проте нижній рядок залишався загадкою через своєрідне поєднання рун і латинських літер.

Лише нещодавно експерти успішно розгадали другий рядок, що дало важливе розуміння значення напису як юридично обов'язкового визнання боргу восьмисотлітньої давнини. Лісбет Імер, дослідниця писемності та рунології з Національного музею, співпрацювала з Андерсом Лігаардом Кнудсеном, старшим редактором Diplomatarium Danicum — установи, яка публікує середньовічні документи в Данії — над розшифруванням тексту.

Данія, церква, руни, латина, храм, напис, рунічний напис, писемність, середньовіччя, борг, боргова розписка, Софійський собор, Київ, Галич, знахідка, історія, писарі, юристи, розшифровка, дослідження Fullscreen
Напис складається з двох рядків, верхній з яких написаний архаїчними данськими рунами
Фото: Frederikke Reimer, National Museum

Переклад другого рядка звучить так: "2-го травня в рік спасіння 1210". Це одкровення Лісбет Імер вказує на те, що дата запозичення Токе у Рагнхільди належно зафіксована, тим самим надавши напису юридичної сили, яка зберігається донині.

Лісбет Імер вважає цю знахідку надзвичайною в данському контексті і рідкісною в міжнародному масштабі. Подібні приклади включають договір про користування дорогою, знайдений на парафіяльній церкві в Готланді, Швеція, договір купівлі-продажу землі, задокументований на стіні Софійського собору в Києві та рішення у борговій справі в храмі Святого Пантелеймона в Галичі.

Як правило, юридичні документи такого роду зберігаються лише на пергаменті і походять переважно з вищих ешелонів суспільства. Їхнє виживання часто залежить від того, що вони збереглися у пізніших копіях. Напис у Сондер Асміндруп свідчить про поширене використання письмових угод серед, ймовірно, звичайних фермерів, розкриваючи раніше невідомий аспект середньовічного життя.

Ба більше, ця знахідка є свідченням того, як простолюдини, що мешкали в сільських парафіях, вміли створювати юридичні контракти, які можна порівняти з тими, що їх створювали професійні писарі, які обслуговували еліту.

У той час, як латинська мова та літерне письмо були звичними у судовому процесі, церковні написи переважно використовували народну мову та руни. Напис у Сондер Асміндрупі, однак, заглиблюється у справи звичайних сільських фермерів, що додає йому інтриги.

Данія, церква, руни, латина, храм, напис, рунічний напис, писемність, середньовіччя, борг, боргова розписка, Софійський собор, Київ, Галич, знахідка, історія, писарі, юристи, розшифровка, дослідження Fullscreen
Переклад другого рядка звучить так: "2-го травня в рік спасіння 1210"
Фото: Frederikke Reimer, National Museum

Це одкровення підкреслює широке використання і поширення писемності, кидаючи виклик наявним припущенням. Боргова розписка, знайдена на стіні церкви, не була примхливою карлючкою, а радше значною демонстрацією передових практик письма в сільських громадах. Лісбет Імер висловлює своє захоплення, наголошуючи, що такі чудові приклади раніше були рідкістю.

Варто зазначити, що написи на церковних стінах — не така вже й рідкість. Приблизно 50 церков у староданському регіоні, включаючи Сканію, можуть похвалитися близько 200 написами, викарбуваними на вапняній штукатурці. Цілком ймовірно, що подібні боргові записи існують і на стінах інших данських церков, але багато з них були втрачені або приховані під штукатуркою в період Реформації.

Раніше Фокус писав про безслідно зниклу колонію Роанок. Суперечливий камінь Даре — непростий артефакт, який, як вважається, містить відповіді на питання про долю поселенців Роанока: історії про хвороби, конфлікти корінних американців і одне вирізане на дереві слово переплітаються, створюючи яскраву картину неминущої історичної таємниці.

А також ми розповідали, як дослідники та ШІ розшифрували месопотамські клинописні тексти. Для цього вони зламали древній код.