Тайна покрытая мраком. Почему люди до сих пор верят в существование снежного человека

Это может показаться странным, но многие люди, как и некоторые одиозные исследователи, все еще верят в существование мифических существ. И вот почему.

Снежный человек — огромное, волосатое, похожее на человека существо, которое, согласно мифам, бродит в Северной Америке. Бигфут, или сасквоч, плотно укоренился в североамериканском фольклоре, и многие считают, что им в действительности удалось встретиться с этим мифическим существом, пишет Science Focus.

Заглянув в поиск легко можно найти множество свидетельств о том, что люди встречали снежного человека в лесах США и Канады, некоторые в подтверждение своих слов также выкладывают фото и видео "подтверждения". Кроме того, криптозоологи также апеллируют другими "доказательствами", например, образцами волос и слепками следов. А некоторые пошли еще дальше, и утверждают, что снежный человек является вымершим родственником гигантопитека.

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Чтобы расставить все точки над "і", ученые собрали все, от слухов до наблюдений, что сегодня известно о бигфуте.

Действительно ли он существует

В настоящее время не существует ни единого убедительного доказательства того, что снежный человек реален. Несмотря на то, что некоторые "свидетели" предоставляют видео и аудио доказательства встречи с бигфутом, ни одно из них не является научным доказательством.

Кроме того, исследователи полагают, что важную роль в распространении этого мифа сыграли ложная идентификация известных науке животных, мистификация и психологические факторы. Впрочем, есть и те, кто до сих пор утверждают, что тайна снежного человека попросту до сих пор не разгадана.

С чего все началось

Первая газетная статья о наблюдении сасквоча была опубликована в газете British Columbia Daily Colonist 3 июля 1882 года. Тем не менее молва о гигантских волосатых человекоподобных существах в Северной Америке появилась задолго до этой публикации.

Традиционный фольклор коренных американцев гласит, что вид могущественного снежного человека способен "вызвать болезнь потери души", а также потерю сознания и расстройство желудка. Таким образом истории передавались от поколения к поколению и обрастали все новыми деталями.

Наблюдения снежного человека

Десятилетиями появлялись все новые свидетельства существования снежного человека. Наиболее известным является фильм Паттерсона-Гимлина 1967 года. Предполагается, что на зернистых кадрах изображена самка йети, следующая по Блафф-Крик в Северной Каролине.

Не менее известными считаются наблюдения снежного человека в клипе Beard Card Provo, следы Рэя Уоллеса и наблюдение Уильяма Роу в Британской Колумбии в 1955 году. Последний даже дал письменные показания под присягой, утверждая, что все в его описании соответствует действительности. Роу утверждал, что он видел нечто с ног до головы покрытое темно-коричневыми волосами с серебристыми кончиками.

Доказательства существования снежного человека

По состоянию на июнь 2023 года так и не было предоставлено веских доказательств существования снежного человека. Существует множество анекдотических историй о мифическом существе, а также предполагаемых фото-, видео- и аудио доказательств, слепков ног и отпечатков рук, и даже образцы волос. Впрочем, ничто из этого не представляет научной ценности.

В одном из исследований ученые изучили три десятка образцов волос и пришли к выводу, что лишь два из них невозможно было сопоставить с существующими видами млекопитающих. А часто шерсть и вовсе принадлежала домашним животным или животным с фермы.

Оставшиеся два образца волос, которые предположительно принадлежали йети и были найдены в Индии, вероятно, на самом деле принадлежали полярному медведю, вымершему около 40 000 лет назад. Впрочем, как любят повторять ученые, отсутствие доказательств, вовсе не является доказательством отсутствия.

Мистификации снежного человека

За десятки лет исследователями было раскрыто множество мистификаций о снежном человека. Одной из них является след Рэя Уоллеса в 1958 году в Блафф-Крик. Также утверждается, что фильм Паттерсона-Гимлина 1967 года также был мистификацией. Утверждается, что костюм снежного человека был специально разработан для этого видео и сшит вручную в подвале дома Филиппа Морриса.

Впрочем, это лишь самые громкие мистификации нескольких десятилетий, хотя на самом деле их было намного больше.

Ранее Фокус писал о том, что ученый назвал самое простое объяснение существования снежного человека.